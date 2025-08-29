OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Lage der Koalition:

"Nicht jeder Krach ist eine Krise. Erst, wenn Zoff zum Dauerzustand wird, droht die Zerrüttung. Das sollten die schwarz-roten Koalitionäre beherzigen, wenn sie in den heißen "Herbst der Reformen" starten. Wehrpflicht, Verfassungsrichterwahl, Bürgergeldreform, Modernisierung der Schuldenbremse - all das wird den Koalitionären einiges abverlangen. Doch nicht jeder Streit ist ein Skandal, im Gegenteil: Erst so wird sichtbar, wie ernst Politik die Aufgabe nimmt, ausgewogene Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Wer Kompromisse immer nur als "faul" kritisiert, macht es sich einfach und befördert allenfalls die Spaltung der Gesellschaft."/yyzz/DP/he



