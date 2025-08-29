    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Lage der Koalition

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Lage der Koalition:

    "Nicht jeder Krach ist eine Krise. Erst, wenn Zoff zum Dauerzustand wird, droht die Zerrüttung. Das sollten die schwarz-roten Koalitionäre beherzigen, wenn sie in den heißen "Herbst der Reformen" starten. Wehrpflicht, Verfassungsrichterwahl, Bürgergeldreform, Modernisierung der Schuldenbremse - all das wird den Koalitionären einiges abverlangen. Doch nicht jeder Streit ist ein Skandal, im Gegenteil: Erst so wird sichtbar, wie ernst Politik die Aufgabe nimmt, ausgewogene Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Wer Kompromisse immer nur als "faul" kritisiert, macht es sich einfach und befördert allenfalls die Spaltung der Gesellschaft."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
