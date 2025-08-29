Pressestimme
'Augsburger Allgemeine' zu Atomstreit/Iran
- Iran beteuert friedliche Atomnutzung, wirkt unglaubwürdig.
- Inspekteure werden ausgewiesen, Urananreicherung steigt.
- Iran will Atom-Deal für Wirtschaft, bleibt intransparent.
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Atomstreit/Iran:
"Offiziell beteuert Teheran, das iranische Atomprogramm diene allein friedlichen Zielen, doch das wirkt unglaubwürdig. So stellt sich die Frage, warum der Iran internationale Inspekteure ausweist oder Uran auf ein Niveau anreichert, für das es nur militärische Zwecke gibt. Seit den israelisch-amerikanischen Angriffen vom Juni betonten einige Politiker in Teheran, nur die Atombombe könne ihr Land schützen. Bisher will sich der Iran jedenfalls alle Optionen offenhalten. Er will seine Wirtschaft durch einen Atom-Deal mit Sanktionsabbau sanieren und gleichzeitig völlige Transparenz in seinem Atomprogramm vermeiden. In den kommenden Wochen wird sich das Regime von einem dieser Ziele verabschieden müssen."/yyzz/DP/stw
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Uran
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Uran. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ja sehr gute Entwicklung die letzten Tage. Nach dem die amerikanisch-kanadischen Werte bis dato sehr gut profitieren konnten, scheinen nun auch die australischen Werte wieder gut steigen zu wollen.
Die von mir gehaltene Paladin +6% und bereits ca. 1 AUD gestiegen innerhalb der letzten 5 Tage. Boss heute sogar knapp 9% im Plus und Bannermann etwas schwächer gestiegen mit aktuell +2%. Es scheint sich etwas Optimismus breit zu machen. Dafür schwächeln die bereits gut gestiegenen amerikanisch-kanadischen Werte.
Es muß noch Lagerbestände oder Nuklearköpfe geben woraus das Defizit gefüllt wird.
Wie wird das Urandefizit zur Zeit geschlossen?
Das aktuelle Urandefizit, das durch die steigende Nachfrage nach Uran für Kernkraftwerke und das begrenzte Angebot entsteht, wird durch mehrere Strategien angegangen. Basierend auf verfügbaren Informationen ergeben sich folgende Ansätze:
- Reaktivierung von Minen: Es gibt verstärkte Bemühungen, stillgelegte Uranminen wieder in Betrieb zu nehmen. Beispiele sind die Minen McArthur River und Langer Heinrich, die kürzlich wieder gestartet wurden. Dennoch reicht dies laut Experten nicht aus, um die langfristige Nachfrage zu decken.
- Nutzung von Sekundärquellen: Ein Teil des Defizits wird durch Sekundärquellen wie Lagerbestände, recyceltes Uran oder abgereichertes Uran gedeckt. Allerdings sind diese Vorräte begrenzt, und die Zufuhr aus Sekundärquellen wird als nicht nachhaltig angesehen.
- Erhöhung der Primärproduktion: Unternehmen wie die Uranium Energy Corporation in den USA planen, die Produktion auszubauen, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren. Dies ist Teil einer Strategie, die nationale Uranproduktion zu stärken, insbesondere in den USA.
- Neue Explorations- und Förderprojekte: Uranunternehmen investieren in neue Projekte und den Neustart von stillgelegten Liegenschaften, um das Angebot zu erhöhen. Dies ist eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage durch den globalen Ausbau der Kernenergie, insbesondere mit dem Ziel, die Kernenergiekapazität bis 2050 zu verdreifachen.
- Preisanpassung: Das Defizit treibt die Uranpreise nach oben, was Anreize für Investitionen in neue Minen und Technologien schafft. Analysten prognostizieren langfristige Preise von etwa 75 US-Dollar pro Pfund Uran, was die Wirtschaftlichkeit neuer Projekte verbessern könnte.
Trotz dieser Maßnahmen bleibt das Urandefizit eine Herausforderung, da die Nachfrage durch den Bau neuer Kernkraftwerke und die Verlängerung der Laufzeiten bestehender Reaktoren weiter steigt. Ein ausgeglichener Markt wird in naher Zukunft nicht erwartet.
Zusammengefasst wird das Defizit derzeit durch eine Kombination aus Minenreaktivierung, Sekundärquellen, neuen Förderprojekten und Preisanpassungen adressiert, wobei langfristig eine nachhaltige Lösung noch aussteht.
Man kann sich jede Statistik auch schönrechnen!
Seitdem von den Bigs Rechenzentren, zig neue AKWs weltweit und SMRs gebaut und geplant werden, geht es mit dem Uran Spot bergab...obwohl wir im Defizit sind! Darum geht's...und nicht um eine willkürliche Statistik!
Der Spotpreis passt halt nicht zur Realität.