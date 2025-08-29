    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsUran RohstoffvorwärtsNachrichten zu Uran

    'Augsburger Allgemeine' zu Atomstreit/Iran

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Atomstreit/Iran:

    "Offiziell beteuert Teheran, das iranische Atomprogramm diene allein friedlichen Zielen, doch das wirkt unglaubwürdig. So stellt sich die Frage, warum der Iran internationale Inspekteure ausweist oder Uran auf ein Niveau anreichert, für das es nur militärische Zwecke gibt. Seit den israelisch-amerikanischen Angriffen vom Juni betonten einige Politiker in Teheran, nur die Atombombe könne ihr Land schützen. Bisher will sich der Iran jedenfalls alle Optionen offenhalten. Er will seine Wirtschaft durch einen Atom-Deal mit Sanktionsabbau sanieren und gleichzeitig völlige Transparenz in seinem Atomprogramm vermeiden. In den kommenden Wochen wird sich das Regime von einem dieser Ziele verabschieden müssen."/yyzz/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

