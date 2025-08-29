'Augsburger Allgemeine' zu Atomstreit/Iran

Ja sehr gute Entwicklung die letzten Tage. Nach dem die amerikanisch-kanadischen Werte bis dato sehr gut profitieren konnten, scheinen nun auch die australischen Werte wieder gut steigen zu wollen.





Die von mir gehaltene Paladin +6% und bereits ca. 1 AUD gestiegen innerhalb der letzten 5 Tage. Boss heute sogar knapp 9% im Plus und Bannermann etwas schwächer gestiegen mit aktuell +2%. Es scheint sich etwas Optimismus breit zu machen. Dafür schwächeln die bereits gut gestiegenen amerikanisch-kanadischen Werte.





Ich bin insgesamt sehr zufrieden!



