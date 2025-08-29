Verbraucherpreise wieder stärker gestiegen?

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach zwei Monaten mit 2,0 Prozent Inflation könnte die Teuerungsrate in Deutschland im August wieder leicht angezogen haben. Eine erste Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise im zu Ende gehenden Monat gibt es an diesem Freitag (14.00) vom Statistischen Bundesamt. Je höher die Inflationsrate, umso geringer die Kaufkraft der Menschen.

Im Juni und Juli war Energie günstiger als ein Jahr zuvor, dagegen mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Lebensmittel und Dienstleistungen tiefer in die Tasche greifen.