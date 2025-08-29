Chipdesigner
AI-Hype verpufft: Marvell enttäuscht beim Ausblick – Aktie crasht nachbörslich
Zwar meldet Marvell einen Rekordumsatz von zwei Milliarden US-Dollar, doch der Ausblick erfüllt die hohen Erwartungen nicht. Die Aktie fällt nachbörslich an der Nasdaq um mehr als 11 Prozent. Die Details.
- Marvell meldet Rekordumsatz, enttäuscht jedoch die Anleger.
- Aktie fällt nachbörslich um über 11 Prozent.
- Ausblick bleibt hinter Erwartungen, Wachstum bleibt aber.
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Marvell Technology hat die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllt. Zwar meldete der Chipdesigner für das Juli-Quartal einen Rekordumsatz von 2,01 Milliarden US-Dollar (ein Plus von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr), traf damit aber nur die Markterwartung. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,67 US-Dollar exakt auf Markterwartung. Für Anleger, die auf positive Überraschungen gesetzt hatten, war dies zu wenig: Nach einem Minus von mehr als 30 Prozent seit Jahresbeginn fiel die Aktie nach Börsenschluss um weitere elf Prozent.
Operativ sieht sich Marvell weiter auf Kurs: Für das dritte Quartal stellt das Management Wachstum in Aussicht. Treiber bleiben kundenspezifische KI-Chips (ASIC) und Elektro-Optik, zudem erholen sich Enterprise- und Carrier-Netze. Der Rechenzentrumsbereich liefert inzwischen rund drei Viertel des Konzernumsatzes.
Beim Ausblick verfehlte Marvell die Hoffnungen auf eine positive Überraschung: Für das laufende Quartal werden 2,06 Milliarden US-Dollar angepeilt, was leicht unter dem Konsens von 2,11 Milliarden US-Dollar liegt.
Nach Börsenschluss fiel die Aktie an der Nasdaq um mehr als 11 Prozent auf 68,52 US-Dollar je Anteilschein.
Strategisch schärft Marvell den Fokus auf Rechenzentren. Durch den Verkauf des Automotive-Ethernet-Geschäfts entsteht Spielraum für Aktienrückkäufe und zusätzliche Investitionen. In der Pipeline stehen über 50 neue Kundenprojekte und bei XPU-Attach-Designs zählt das Unternehmen 18 mehrgenerationenfähige Sockel. Den adressierten Lebenszeitumsatz der Custom-Designs beziffert Marvell auf rund 75 Milliarden US-Dollar.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion