    Chipdesigner

    AI-Hype verpufft: Marvell enttäuscht beim Ausblick – Aktie crasht nachbörslich

    Zwar meldet Marvell einen Rekordumsatz von zwei Milliarden US-Dollar, doch der Ausblick erfüllt die hohen Erwartungen nicht. Die Aktie fällt nachbörslich an der Nasdaq um mehr als 11 Prozent. Die Details.

    Foto: Jaque Silva - NurPhoto

    Marvell Technology hat die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllt. Zwar meldete der Chipdesigner für das Juli-Quartal einen Rekordumsatz von 2,01 Milliarden US-Dollar (ein Plus von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr), traf damit aber nur die Markterwartung. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,67 US-Dollar exakt auf Markterwartung. Für Anleger, die auf positive Überraschungen gesetzt hatten, war dies zu wenig: Nach einem Minus von mehr als 30 Prozent seit Jahresbeginn fiel die Aktie nach Börsenschluss um weitere elf Prozent.

    Operativ sieht sich Marvell weiter auf Kurs: Für das dritte Quartal stellt das Management Wachstum in Aussicht. Treiber bleiben kundenspezifische KI-Chips (ASIC) und Elektro-Optik, zudem erholen sich Enterprise- und Carrier-Netze. Der Rechenzentrumsbereich liefert inzwischen rund drei Viertel des Konzernumsatzes.

    Beim Ausblick verfehlte Marvell die Hoffnungen auf eine positive Überraschung: Für das laufende Quartal werden 2,06 Milliarden US-Dollar angepeilt, was leicht unter dem Konsens von 2,11 Milliarden US-Dollar liegt. 

    Nach Börsenschluss fiel die Aktie an der Nasdaq um mehr als 11 Prozent auf 68,52 US-Dollar je Anteilschein.

    Strategisch schärft Marvell den Fokus auf Rechenzentren. Durch den Verkauf des Automotive-Ethernet-Geschäfts entsteht Spielraum für Aktienrückkäufe und zusätzliche Investitionen. In der Pipeline stehen über 50 neue Kundenprojekte und bei XPU-Attach-Designs zählt das Unternehmen 18 mehrgenerationenfähige Sockel. Den adressierten Lebenszeitumsatz der Custom-Designs beziffert Marvell auf rund 75 Milliarden US-Dollar.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Ferdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene Werte
