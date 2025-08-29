AI-Hype verpufft: Marvell enttäuscht beim Ausblick – Aktie crasht nachbörslich

Marvell Technology hat die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllt. Zwar meldete der Chipdesigner für das Juli-Quartal einen Rekordumsatz von 2,01 Milliarden US-Dollar (ein Plus von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr), traf damit aber nur die Markterwartung. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,67 US-Dollar exakt auf Markterwartung. Für Anleger, die auf positive Überraschungen gesetzt hatten, war dies zu wenig: Nach einem Minus von mehr als 30 Prozent seit Jahresbeginn fiel die Aktie nach Börsenschluss um weitere elf Prozent.

Operativ sieht sich Marvell weiter auf Kurs: Für das dritte Quartal stellt das Management Wachstum in Aussicht. Treiber bleiben kundenspezifische KI-Chips (ASIC) und Elektro-Optik, zudem erholen sich Enterprise- und Carrier-Netze. Der Rechenzentrumsbereich liefert inzwischen rund drei Viertel des Konzernumsatzes.