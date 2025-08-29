    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 29. August 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine am 29.08.2025
    • JPN: Arbeitslosenquote und Verbraucherpreise veröffentlicht
    • DEU: BIP, Einzelhandelsumsatz und Arbeitslosenzahlen
    • USA: Private Einkommen, Ausgaben und Verbrauchervertrauen

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 29. August 2025

    ^
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:00 KOR: Industrieproduktion 7/25
    01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/25
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/25
    01:50 JPN: Industrieproduktion 7/25 (vorläufig)
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/25
    07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/25
    07:00 EST: BIP Q2/25
    07:00 FIN: BIP Q2/25
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/25
    08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q2/25
    08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/25
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/25
    08:00 SWE: BIP Q2/25
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/25
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    08:45 FRA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/25
    09:00 CZE: BIP Q2/25 (vorläufig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/25
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/25
    10:00 POL: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/25 10:00 ITA: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    10:30 SVN: Verbraucherpreise 8/25
    11:00 BEL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/25
    14:30 USA: Realeinkommen 7/25
    14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (vorläufig)
    15:45 USA: MNI PMI Chicago 8/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)

    BGR: Zentralbank, Zinsentscheid
    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Caravan Salon - Messe für Caravaning, Camping und Outdoor-Tourismus, Düsseldorf °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
