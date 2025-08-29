Wirtschaft
Linke will Augenmerk auf Industriepolitik legen
Foto: Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltenden Rezession will die Linkspartei ihre industriepolitischen Konzepte schÃ¤rfen und dafÃ¼r eine eigene Arbeitsgruppe grÃ¼nden.
Bei der Fraktionsvorsitzendenkonferenz in Erfurt an diesem Samstag will die Partei einen entsprechenden Antrag einbringen, wie die "Rheinische Post" (Freitag) unter Berufung auf den Parteivorstand berichtet.
Linken-Chefin Ines Schwerdtner, die Mitglied der Gruppe sein soll, sagte der Redaktion: "Heute die Industrie an die Herausforderungen der Gegenwart anzupassen, ist eine riesige Aufgabe, bei der nicht wieder die alten Fehler wiederholt werden dÃ¼rfen." Weiter sagte sie: "Nur wenn wir den Menschen Hoffnung, Sicherheit und Perspektiven bieten kÃ¶nnen, wird es mÃ¶glich sein, auch den Rechtsruck zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen."
Die Gruppe soll unter FederfÃ¼hrung des Duisburger Bundestagsabgeordneten Mirze Edis und des sÃ¤chsischen Landtagsabgeordneten Stefan Hartmann tÃ¤tig werden. Weitere Mitglieder sind die Politiker Janine Wissler und Markus Pohle. Edis sagte: "Wir mÃ¼ssen Ã¼ber Verstaatlichung und Vergemeinschaftungen diskutieren und gangbare Modelle erarbeiten. Strategische Sektoren wie Stahl- und Automobilindustrie in Deutschland gehÃ¶ren gesichert."
