Linke will Augenmerk auf Industriepolitik legen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltenden Rezession will die Linkspartei ihre industriepolitischen Konzepte schÃ¤rfen und dafÃ¼r eine eigene Arbeitsgruppe grÃ¼nden.



Bei der Fraktionsvorsitzendenkonferenz in Erfurt an diesem Samstag will die Partei einen entsprechenden Antrag einbringen, wie die "Rheinische Post" (Freitag) unter Berufung auf den Parteivorstand berichtet.





Linken-Chefin Ines Schwerdtner, die Mitglied der Gruppe sein soll, sagte der Redaktion: "Heute die Industrie an die Herausforderungen der Gegenwart anzupassen, ist eine riesige Aufgabe, bei der nicht wieder die alten Fehler wiederholt werden dÃ¼rfen." Weiter sagte sie: "Nur wenn wir den Menschen Hoffnung, Sicherheit und Perspektiven bieten kÃ¶nnen, wird es mÃ¶glich sein, auch den Rechtsruck zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen."



Die Gruppe soll unter FederfÃ¼hrung des Duisburger Bundestagsabgeordneten Mirze Edis und des sÃ¤chsischen Landtagsabgeordneten Stefan Hartmann tÃ¤tig werden. Weitere Mitglieder sind die Politiker Janine Wissler und Markus Pohle. Edis sagte: "Wir mÃ¼ssen Ã¼ber Verstaatlichung und Vergemeinschaftungen diskutieren und gangbare Modelle erarbeiten. Strategische Sektoren wie Stahl- und Automobilindustrie in Deutschland gehÃ¶ren gesichert."





