Leichte Verluste erwartet trotz Rekord im S&P 500

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag an seine leichte Schwäche im bisherigen Wochenverlauf anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 24.001 Punkte.

Zuletzt hatte der Dax nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend derzeit seitwärts tendiert. Mit seinem Wochentief vom Vortag bei 23.972 Punkten lag er zeitweise darunter. Gleichzeitig bleibt aber auch der Rekord von Mitte Juli bei 24.639 Punkten weiter in Sichtweite. Dem Dax fehlt es an einem klaren Trend.