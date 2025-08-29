    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Leichte Verluste erwartet trotz Rekord im S&P 500

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet schwächer, -0,2% auf 24.001 Punkte.
    • 50-Tage-Linie verteidigt, Trend bleibt seitwärts.
    • Inflationsrate für August als wichtiger Indikator.
    DAX-FLASH - Leichte Verluste erwartet trotz Rekord im S&P 500
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag an seine leichte Schwäche im bisherigen Wochenverlauf anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 24.001 Punkte.

    Zuletzt hatte der Dax nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend derzeit seitwärts tendiert. Mit seinem Wochentief vom Vortag bei 23.972 Punkten lag er zeitweise darunter. Gleichzeitig bleibt aber auch der Rekord von Mitte Juli bei 24.639 Punkten weiter in Sichtweite. Dem Dax fehlt es an einem klaren Trend.

    "Der Weg nach oben scheint aktuell versperrt zu sein. "Sobald er unter die 24.000 rutscht, kommen aber Käufer in den Markt", beschreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners das aktuelle Muster. "Die Euphorie der Wallstreet kommt aktuell nicht beim DAX an." Der marktbreite S&P 500 hatte am Vorabend ein weiteres Rekordhoch erreicht.

    Als Höhepunkt am Freitag sieht Altmann aus deutscher Sicht ganz klar die vorläufige Inflationsrate für den August. Anleger und Analysten rechneten im Monatsvergleich mit konstanten Preisen. Für die Jahresrate würde dies aber einen moderaten Anstieg bedeuten./ag/zb




    Autor
    dpa-AFX
