    Kurswechsel nötig: 'Renewables to AI'-Strategie als Schlüssel!

    Edisun Power Europe AG navigiert durch ein schwieriges erstes Halbjahr 2025, bleibt jedoch entschlossen, ihre strategischen Ziele im Bereich erneuerbarer Energien zu verfolgen.

    Foto: adobe.stock.com
    • Edisun Power Europe AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine um 9.5% geringere Solarstromproduktion von 72'973 MWh.
    • Der Umsatz sank um 7.5% auf CHF 7.22 Mio., was hauptsächlich auf ungünstige Wetterbedingungen und Produktionsausfälle zurückzuführen ist.
    • Die EBITDA-Marge blieb mit 63.6% solide, jedoch führte der geringere Umsatz zu einem Reinverlust von CHF 2.97 Mio.
    • Der Verkaufsprozess des Projekts ‘Fuencarral to AI’ stößt auf großes Interesse und bestätigt den strategischen Fokus auf ‘Renewables to AI’.
    • Eine neue fünfjährige Anleihensobligation zu 3.5% wird zur Finanzierung weiterer Projekte und zur Refinanzierung ausgegeben.
    • Der strategische Fokus auf die Versorgung von Rechenzentren mit erneuerbarer Energie wird als Reaktion auf den wachsenden Markt für Rechenzentren verstärkt.


    Edisun Power Europe

    -1,85 %
    +6,00 %
    +3,92 %
    +6,01 %
    -56,07 %
    ISIN:CH0024736404WKN:A0KFH3





    Verfasst von wO Newsflash
