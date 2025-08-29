Kurswechsel nötig: 'Renewables to AI'-Strategie als Schlüssel!
Edisun Power Europe AG navigiert durch ein schwieriges erstes Halbjahr 2025, bleibt jedoch entschlossen, ihre strategischen Ziele im Bereich erneuerbarer Energien zu verfolgen.
- Edisun Power Europe AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine um 9.5% geringere Solarstromproduktion von 72'973 MWh.
- Der Umsatz sank um 7.5% auf CHF 7.22 Mio., was hauptsächlich auf ungünstige Wetterbedingungen und Produktionsausfälle zurückzuführen ist.
- Die EBITDA-Marge blieb mit 63.6% solide, jedoch führte der geringere Umsatz zu einem Reinverlust von CHF 2.97 Mio.
- Der Verkaufsprozess des Projekts ‘Fuencarral to AI’ stößt auf großes Interesse und bestätigt den strategischen Fokus auf ‘Renewables to AI’.
- Eine neue fünfjährige Anleihensobligation zu 3.5% wird zur Finanzierung weiterer Projekte und zur Refinanzierung ausgegeben.
- Der strategische Fokus auf die Versorgung von Rechenzentren mit erneuerbarer Energie wird als Reaktion auf den wachsenden Markt für Rechenzentren verstärkt.
