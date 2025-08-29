109 0 Kommentare Baloise Swiss Property Fund: CHF 153.7 Mio. Kapitalerhöhung voll gezeichnet!

Mit einer erfolgreichen Kapitalerhöhung von CHF 153.7 Mio. stärkt der Baloise Swiss Property Fund sein Portfolio und setzt auf strategische Diversifikation in wirtschaftlich starken Regionen.

Baloise Swiss Property Fund hat eine Kapitalerhöhung von CHF 153.7 Mio. erfolgreich abgeschlossen, um elf Liegenschaften in wirtschaftlich starken Regionen zu erwerben.

Die Kapitalerhöhung stärkt die Ertragskraft und Lagequalität des Portfolios, das nun einen Wert von rund CHF 1.3 Mrd. hat.

Die neuen Fondsanteile werden am 4. September 2025 liberiert.

Der Baloise Swiss Property Fund wurde am 1. Oktober 2018 lanciert und ist seit dem 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Der Fonds strebt eine breite regionale Diversifikation mit mindestens 50% Wohn- und höchstens 50% kommerziell genutzten Liegenschaften an.

Die Kapitalerhöhung ermöglicht den Erwerb eines Portfolios mit einem Marktwert von rund CHF 209.6 Mio., das interessante Ertragssteigerungspotentiale bietet.





