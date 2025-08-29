Dieser Analyst sieht Nvidia bei 200 US-Dollar – KI als Billionen-Business

Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management, bleibt trotz des jüngsten Rücksetzers bei Nvidia bullish. Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC erklärte er zu seinem persönlichen Kursziel "Ich denke, die Aktie will 200 US-Dollar. Und: Ich glaube, dass sie das schaffen wird."

Laut Brown unterbreche Nvidias kurzfristige Schwäche den Trend nicht. Ausschlaggebend seien die hohe Nachfrage von Rechenzentren nach KI-Chips und Software-Stacks sowie die insgesamt anhaltend hohe Nachfrage nach Beschleunigern für generative KI. Das viel diskutierte China-Geschäft bewertet er hingegen als Nebengeräusch. Im April untersagte die Regierung unter Präsident Donald Trump den Verkauf des für China entwickelten H20-Chips. Ein von CEO Jensen Huang mit Trump skizziertes Rahmenabkommen zur Wiederaufnahme dieser Verkäufe ist bislang nicht finalisiert.