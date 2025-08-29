Chip-Riese
Dieser Analyst sieht Nvidia bei 200 US-Dollar – KI als Billionen-Business
Josh Brown, der CEO von Ritholtz Wealth Management, hat ein Kursziel von 200 US-Dollar für die Nvidia-Aktie ausgerufen. Das sind seine Gründe.
- Josh Brown sieht Nvidia-Aktie bei 200 US-Dollar.
- Hohe Nachfrage nach KI-Chips bleibt langfristig stark.
- Investitionszyklus in KI-Infrastruktur bringt Billionen.
Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management, bleibt trotz des jüngsten Rücksetzers bei Nvidia bullish. Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC erklärte er zu seinem persönlichen Kursziel "Ich denke, die Aktie will 200 US-Dollar. Und: Ich glaube, dass sie das schaffen wird."
Laut Brown unterbreche Nvidias kurzfristige Schwäche den Trend nicht. Ausschlaggebend seien die hohe Nachfrage von Rechenzentren nach KI-Chips und Software-Stacks sowie die insgesamt anhaltend hohe Nachfrage nach Beschleunigern für generative KI. Das viel diskutierte China-Geschäft bewertet er hingegen als Nebengeräusch. Im April untersagte die Regierung unter Präsident Donald Trump den Verkauf des für China entwickelten H20-Chips. Ein von CEO Jensen Huang mit Trump skizziertes Rahmenabkommen zur Wiederaufnahme dieser Verkäufe ist bislang nicht finalisiert.
Wesentliche Stütze der Investment-Story seien aus Browns Sicht der bevorstehende Investitionszyklus in KI-Infrastruktur. Auf dem Conference Call am Mittwochabend stellte Nvidia-Finanzchefin Colette Kress in Aussicht, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 3 bis 4 Billionen US-Dollar in entsprechende Kapazitäten fließen könnten. Das würde einen mehrjährigen Capex-Superzyklus bedeuten – mit hoher Visibilität für Anbieter von Beschleunigern, Netzwerken und Software.
Vor diesem Hintergrund hält Brown ein Kursziel von 200 US-Dollar je Aktie für realistisch. Kurzfristige Ausschläge nach den Zahlen ordnet er als technische Bewegungen ein, die aus dem starken Anstieg vor dem Bericht resultierten. Browns zentrale Botschaft lautet: Der langfristige Ausblick sei wichtiger als die aktuellen Zahlen. Die Größenordnung der anstehenden Ausgaben für die KI-Infrastruktur, an der Nvidia über Hardware und Ökosystem überdurchschnittlich partizipieren werde, liege im Billionenbereich.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 154,0EUR auf Tradegate (29. August 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.