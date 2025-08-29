Direkt hinter Nvidia: Broadcom profitiert massiv vom KI-Hype!

"Wir sehen Potenzial sowohl für die Zahlen zum dritten Quartal als auch für den Ausblick auf das vierte Quartal", schrieb Oppenheimer-Analyst Rick Schafer in einer Mitteilung an Kunden. Broadcom bleibe die "Nummer zwei im globalen KI-Markt" – direkt hinter Nvidia.

Broadcom gilt zunehmend als einer der großen Profiteure des weltweiten KI-Booms. Kurz vor der Veröffentlichung seiner Ergebnisse am 4. September hat das Analysehaus Oppenheimer seine Einschätzung für den US-Chipkonzern bekräftigt und das Kursziel von 305 auf 325 US-Dollar angehoben. Die Aktie könnte damit noch rund 8,2 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs zulegen.

Oppenheimer-Experte Rick Schafer zählt zu den renommiertesten Stimmen an der Wall Street. Laut Daten von TipRanks weist er eine Trefferquote von 74 Prozent bei seinen Empfehlungen auf und erzielt im Durchschnitt einen Return von 26,7 Prozent pro Investment. Damit rangiert Schafer aktuell auf Platz 8 von mehr als 10.000 Analysten, die von der Plattform erfasst werden.

KI treibt Broadcoms Wachstum

Seit Jahresbeginn hat die Broadcom-Aktie bereits rund 29,5 Prozent an Wert gewonnen. Der Treiber: stark wachsende Umsätze im Bereich Künstliche Intelligenz. Besonders gefragt sind Broadcoms AI-ASICs – spezialisierte Chips, die exakt auf bestimmte Rechenaufgaben zugeschnitten sind. Diese Anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreise zeichnen sich durch hohe Effizienz, Geschwindigkeit und Spezialisierung aus und werden zunehmend von Tech-Giganten nachgefragt.

Mehr als die Hälfte von Broadcoms Halbleiter-Segment werde inzwischen von KI- und Netzwerklösungen getragen, so Schafer. Zu den wichtigsten Kunden zählen Google, Meta, ByteDance USA sowie Apple und OpenAI. "Die führenden Hyperscaler setzen verstärkt auf maßgeschneiderte KI-ASICs, um ihre Large Language Models zu optimieren", erklärte der Analyst.

Breite Aufstellung sorgt für Stabilität

Neben der Wachstumsstory im KI-Bereich überzeugt Broadcom laut Oppenheimer auch durch seine etablierten Geschäftsfelder in den Bereichen Netzwerk, Wireless, Breitband, Server und Speicher sowie Software. Diese Sparten stützen laut Schafer ein "nachhaltiges Wachstum" und ermöglichen dem Konzern zugleich attraktive Rückflüsse an die Aktionäre.

Erwartungen an die Quartalszahlen

Analysten rechnen für das am 4. September anstehende Quartal mit Umsätzen von rund 15,8 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von etwa 21 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Der Gewinn je Aktie dürfte bei etwa 1,66 US-Dollar liegen, nach 1,24 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Besonders stark wächst das Geschäft mit KI-Halbleitern, das allein Umsätze von mehr als 5 Milliarden US-Dollar beisteuern soll. Für das Schlussquartal des Geschäftsjahres erwarten Experten sogar Erlöse von über 17 Milliarden US-Dollar.

Broadcom ist ein Kauf

Laut Daten von LSEG liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten zwar leicht unter dem aktuellen Kursniveau. Von 43 Experten raten jedoch 41 zum Kauf: 12 sprechen eine "starke Kaufempfehlung" aus, 29 empfehlen die Aktie mit "Kaufen". Lediglich ein Analyst stufte Broadcom zuletzt neutral ein. Die Aktie von Broadcom notierte zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 308,65 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



