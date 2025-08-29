Commerzbank herabgestuft

Goldman Sachs senkte seine Einstufung auf "Sell" von zuvor "Neutral", die Bank of America zog ihre Einschätzung von "Neutral" auf "Underperform" zurück. Angesichts der sehr hohen Bewertung und einem Jahreshoch bei 38,40 Euro nach einer Kursrallye von satten 260 Prozent seit dem Jahreswechsel verwundern die dahinschmelzenden Kurse nicht weiter. Am 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 31,95 Euro liegt ein kleinerer Support und dürfte für eine Gegenreaktion zur Oberseite sorgen. In der Folge könnte die Commerzbank-Aktie auf 34,87 bzw. 36,00 Euro zulegen. Von da an ist aber mit weiteren Abschlägen mindestens auf 28,92 Euro und damit einen größeren Support aus dem Hochsommer zu rechnen. Eine besonders hohe Renditechance bietet hierbei der Einsatz des Turbo-Put-Optionsscheins WKN DU2TL8 . An eine Rallyefortsetzung ist so schnell erst mal nicht zu denken, erst oberhalb von 39,20 Euro könnte der Bereich um 43,87 Euro in Angriff genommen werden, was wiederum neue Übernahmegerüchte durch die UniCredit befeuern könnten. Dies widerspricht jedoch einer geordneten 123-Konsolidierung, bislang liegt nur eine einzige Welle vor.

1. Short-Position um 35,80 Euro eröffnen , Stopp über 37,45 Euro platzieren. Kursziel 28,92 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0WM5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,58 - 5,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26,6898 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 26,6898 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,35 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,70 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2TL8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,69 - 5,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 37,9258 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 37,9258 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,35 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 28,92 Euro Hebel: 5,59 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

