Netflix bald wieder mit Kaufsignal?

Kurzfristig dürfte ein Anstieg über 1.251 US-Dollar wieder Notierungen von 1.294 US-Dollar und im besten Fall 1.341 US-Dollar bei Netflix ermöglichen und würde sich für ein überschaubares Long-Engagement anbieten. Wegen einer fehlenden zweiten Verkaufswelle im Wochenchart ist im Anschluss jedoch mit weiteren Kursrückgängen in den Bereich um 1.064 US-Dollar zu rechnen, sollte seit den jüngsten Verlaufstiefs aus Anfang August keine fünfwellige Impulswelle zustande kommen. Für beide Richtungen werden gleich im Anschluss passende Optionsscheine vorgestellt, die wie gewohnt eine überdurchschnittliche Renditechance bieten.

1. Long-Position ab 1.251 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 1.220 US-Dollar platzieren. Kursziel 1.341 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Netflix Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY81XB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,24 - 7,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.147,8775 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 1.147,8775 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.230,33 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1.341 US-Dollar Hebel: 14,55 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0LA4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,26 - 7,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.312,9735 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 1.312,9735 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.230,33 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 14,46 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

