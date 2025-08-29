    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    DAX hat sichtlich zu kämpfen

    Dennoch lässt sich aus dem Handel der letzten zwei Tage auch eine vorsichtig optimistische Bilanz durch das Doppeltief bei 23.972 Punkten für den DAX ziehen. Gelingt es am letzten Handelstag dieser Woche ein Niveau von über 24.275 Punkten zu etablieren, würde die Chance auf einen Anstieg an 24.480 Punkte aufkommen. Aber erst darüber wären neuerliche Rekordstände aus technischer Sicht möglich. Ein Kursrutsch unter 23.968 Punkte würde dagegen das optimistische Szenario ins Gegenteil drehen und rasche Verluste auf 23.758 und darunter 23.476 Punkte verursachen. Die Handelsspanne der letzten Tage ist nach wie vor als neutral und ohne konsistente Signale zu interpretieren. Kleine Nebenbemerkung: Am Montag bleiben die Handelsmärkte wegen des US-Feiertages Labour Day geschlossen.

    Aktuelle Lage

    DAX bei 24.039 Punkten

    Unabhängigkeit der Fed auf dem Prüfstand - Märkte reagieren sehr nervös! - US-Indizes steigen, Europa hat das Nachsehen

    Zwei Zinsschritte bis Ende 2025 in den USA nun möglich

    15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, USA dagegen ohne EU-Zölle

    China-Zölle um weitere 90 Tage verschoben

    V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus

    Anlaufmarken nach oben bei 24.479 / 24.639 / 24.730 und 24.790 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.757 / 23.242 und 23.000 Punkten.

    Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

    Big Picture

    Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye könnte sehr bald wieder beginnen!

    VDAX-New

    VDAX-New der Deutschen Börse (27. August 2025): Bei 17,29% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 17,08%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

    Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

    (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

    Trading-Strategie

    _____________________________________________________________________

    Turbo LONG-Schein : DU0G2L

    Einstieg Stop-Buy-Order : 23.500 Punkte

    Kursziel : 24.639 / 24.730 Punkte

    Stopp : 24.215 Punkte

    Renditechance : 50 Prozent

    Take Profit: 13,97 Euro im Schein

    Zeithorizont : 4 - 8 Tage

    _____________________________________________________________________

    Weitere Trading-Idee:

    Stop-Sell-Position unter 23.950 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.150 Punkten. Kursziel 23.476 Punkte

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

    DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 24.479 // 24.639 // 24.730 // 24.790 Punkte
    Unterstützungen: 24.000 // 23.757 // 23.242 // 23.000 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DY762C Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 9,58 - 9,59 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 23.125,10 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 23.125,10 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.039,93 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 25,11 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY4X0S Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 9,52 - 9,53 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 24.997,34 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 24.997,34 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.039,93 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 25,23 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

