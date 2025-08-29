UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fundamentaldaten seien stark, der Fokus liege allerdings anderswo, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Halbjahresberichts. Er sieht die Aktien vor allem durch die Unsicherheit rund um die Anteilsreduzierung des Großaktionärs Prosus gebremst./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 22,24EUR auf Tradegate (29. August 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



