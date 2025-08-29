Gerresheimer AG / Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 ...

OTS
Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 CFO-Position bei Gerresheimer (FOTO)
Düsseldorf (ots) -
- International erfahrener Finanzexperte tritt Nachfolge von Dr. Bernd Metzner an
Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Wolf Lehmann zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Er folgt zum 1. September 2025 auf Dr. Bernd Metzner, der Gerresheimer zum 31. August 2025 auf
eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Wolf Lehmann war zuletzt Operating Partner beim Private-Equity-Unternehmen Triton und verfügt über rund 30 Jahre
internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Unternehmensentwicklung in verschiedenen Branchen, darunter Transport, Chemie, Industriedienstleistungen sowie Verpackung
und Pharma. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur begann seine Karriere bei General Electric (GE), wo er zunächst die internationalen Leadership-Programme für Financial Management (FMP) und Corporate
Audit Staff (CAS) absolvierte und anschließend Finanzmanager im Bereich Propulsion and Specialty Services bei GE Transportation war. Bei GE Silicones, heute Momentive Performance Materials,
übernahm er im Anschluss erstmal CFO-Verantwortung - zunächst in Deutschland für die Regionen Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Indien (EMEAI), dann in China für die Region Asien-Pazifik und zuletzt
als Global CFO und Vice President Finance in den USA. Weitere Karrierestationen des erfahrenen CFOs umfassten Wilsonart International und BEFESA. Bei BEFESA, einem Triton Portfoliounternehmen,
begleitete er als Global Chief Financial Officer den Börsengang und den Aufstieg des Unternehmens in den MDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.
"Mit Wolf Lehmann gewinnt Gerresheimer einen international erfahrenen Finanzexperten mit umfassender operativer Erfahrung und nachgewiesener Erfolgsbilanz in verschiedenen Branchen und Regionen",
so Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Er ist bestens qualifiziert, um das geplante weitere Wachstum der Gerresheimer mit seiner Finanz-Expertise erfolgreich zu
begleiten."
Dr. Bernd Metzner verlässt Gerresheimer auf eigenen Wunsch
Wolf Lehmann folgt auf Dr. Bernd Metzner, der Gerresheimer nach sechs Jahren als CFO zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu
stellen.
"Wir akzeptieren den Wunsch von Dr. Bernd Metzner, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und seine Leistungen in
den vergangenen sechs Jahren", so Dr. Axel Herberg abschließend.
Aufgrund der Wechsel im Vorstand von Dr. Bernd Metzner zu Wolf Lehmann auf der CFO-Position zum 1. September 2025 und von Dr. Lukas Burkhardt zu Achim Schalk als Mitglied des Vorstandes zum 1.
November 2025 wird Gerresheimer den ursprünglich für den 15. Oktober 2025 geplanten Kapitalmarkttag auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/6106341
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 43,34 auf Tradegate (29. August 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -6,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +8,10 %/+72,49 % bedeutet.


