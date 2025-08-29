    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Gerresheimer AG / Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 ...

    OTS - Gerresheimer AG / Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 ...
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 CFO-Position bei Gerresheimer (FOTO)
    Düsseldorf (ots) -

    - International erfahrener Finanzexperte tritt Nachfolge von Dr. Bernd Metzner an

    Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Wolf Lehmann zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Er folgt zum 1. September 2025 auf Dr. Bernd Metzner, der Gerresheimer zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Wolf Lehmann war zuletzt Operating Partner beim Private-Equity-Unternehmen Triton und verfügt über rund 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Unternehmensentwicklung in verschiedenen Branchen, darunter Transport, Chemie, Industriedienstleistungen sowie Verpackung und Pharma. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur begann seine Karriere bei General Electric (GE), wo er zunächst die internationalen Leadership-Programme für Financial Management (FMP) und Corporate Audit Staff (CAS) absolvierte und anschließend Finanzmanager im Bereich Propulsion and Specialty Services bei GE Transportation war. Bei GE Silicones, heute Momentive Performance Materials, übernahm er im Anschluss erstmal CFO-Verantwortung - zunächst in Deutschland für die Regionen Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Indien (EMEAI), dann in China für die Region Asien-Pazifik und zuletzt als Global CFO und Vice President Finance in den USA. Weitere Karrierestationen des erfahrenen CFOs umfassten Wilsonart International und BEFESA. Bei BEFESA, einem Triton Portfoliounternehmen, begleitete er als Global Chief Financial Officer den Börsengang und den Aufstieg des Unternehmens in den MDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.

    "Mit Wolf Lehmann gewinnt Gerresheimer einen international erfahrenen Finanzexperten mit umfassender operativer Erfahrung und nachgewiesener Erfolgsbilanz in verschiedenen Branchen und Regionen", so Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Er ist bestens qualifiziert, um das geplante weitere Wachstum der Gerresheimer mit seiner Finanz-Expertise erfolgreich zu begleiten."

    Dr. Bernd Metzner verlässt Gerresheimer auf eigenen Wunsch

    Wolf Lehmann folgt auf Dr. Bernd Metzner, der Gerresheimer nach sechs Jahren als CFO zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

    "Wir akzeptieren den Wunsch von Dr. Bernd Metzner, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und seine Leistungen in den vergangenen sechs Jahren", so Dr. Axel Herberg abschließend.

    Aufgrund der Wechsel im Vorstand von Dr. Bernd Metzner zu Wolf Lehmann auf der CFO-Position zum 1. September 2025 und von Dr. Lukas Burkhardt zu Achim Schalk als Mitglied des Vorstandes zum 1. November 2025 wird Gerresheimer den ursprünglich für den 15. Oktober 2025 geplanten Kapitalmarkttag auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

