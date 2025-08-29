JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Overweight" belassen. Die meisten Unternehmen aus Europas Körperpflege-Branche hätten in der abgelaufenen Quartalsberichtssaison umsatzseitig enttäuscht, schrieb Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das zweite Halbjahr. Das globale Marktwachstum dürfte unter dem historischen Schnitt bleiben. Allerdings rechnet die Expertin mit einer leichten Nachfragebelebung in China und den USA. Das attraktivste Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sie bei Beiersdorf, lobt aber auch Unilever aus fundamentaler Sicht./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 20:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 99,86EUR auf Tradegate (29. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

