    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die meisten Unternehmen aus Europas Körperpflege-Branche hätten in der abgelaufenen Quartalsberichtssaison umsatzseitig enttäuscht, schrieb Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das zweite Halbjahr. Das globale Marktwachstum dürfte unter dem historischen Schnitt bleiben. Allerdings rechnet die Expertin mit einer leichten Nachfragebelebung in China und den USA. Das attraktivste Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sie bei Beiersdorf, lobt aber auch Unilever aus fundamentaler Sicht./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 20:55 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 360
    Kursziel alt: 360
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die meisten Unternehmen aus Europas Körperpflege-Branche hätten in der abgelaufenen Quartalsberichtssaison umsatzseitig enttäuscht, schrieb …