JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die meisten Unternehmen aus Europas Körperpflege-Branche hätten in der abgelaufenen Quartalsberichtssaison umsatzseitig enttäuscht, schrieb Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das zweite Halbjahr. Das globale Marktwachstum dürfte unter dem historischen Schnitt bleiben. Allerdings rechnet die Expertin mit einer leichten Nachfragebelebung in China und den USA. Das attraktivste Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sie bei Beiersdorf, lobt aber auch Unilever aus fundamentaler Sicht./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 20:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.