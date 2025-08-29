Wolf Lehmann wird CFO: Gerresheimer ernennt neuen Finanzchef!
Ein frischer Wind weht durch die Führungsetage der Gerresheimer AG: Wolf Lehmann übernimmt ab September 2025 das Ruder als CFO. Er tritt die Nachfolge von Dr. Bernd Metzner an, der nach sechs erfolgreichen Jahren das Unternehmen verlässt. Mit 30 Jahren internationaler Erfahrung in Finanzen und Strategie wird Lehmann die globale Ausrichtung von Gerresheimer weiter stärken.
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
- Wolf Lehmann wird zum 1. September 2025 CFO der Gerresheimer AG und folgt auf Dr. Bernd Metzner.
- Dr. Bernd Metzner verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch nach sechs Jahren in dieser Position.
- Wolf Lehmann bringt rund 30 Jahre internationale Führungserfahrung in Finanzen, Strategie und Unternehmensentwicklung mit.
- Zuvor war Lehmann Operating Partner bei Triton und hatte Führungspositionen bei Unternehmen wie General Electric und BEFESA inne.
- Der Wechsel im Vorstand führt zur Verschiebung des ursprünglich für den 15. Oktober 2025 geplanten Kapitalmarkttages.
- Gerresheimer ist ein globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche mit über 40 Produktionsstandorten weltweit.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Gerresheimer ist am 10.10.2025.
Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,16EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,43 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.434,64PKT (+0,04 %).
+2,44 %
-6,66 %
-10,73 %
-34,29 %
-55,04 %
-19,66 %
-56,35 %
-31,65 %
-0,95 %
ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
