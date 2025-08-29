KAP AG: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025!
In einem anspruchsvollen Marktumfeld zeigt sich die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens: Trotz eines Umsatzrückgangs um 3,0 % auf 139,6 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025, stieg das normalisierte EBITDA um 4,9 %. Das Segment 'flexible films' verzeichnete eine Umsatzsteigerung um 5,2 %, während Herausforderungen in den Segmenten 'engineered products' und 'surface technologies' bestehen blieben. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt optimistisch.
Foto: adobe.stock.com
- Umsatzrückgang um 3,0 % auf 139,6 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025 in einem herausfordernden Marktumfeld
- Normalisiertes EBITDA steigt um 4,9 % auf 15,1 Mio. EUR, was die Wirksamkeit der Effizienzmaßnahmen zeigt
- Segment flexible films verzeichnet Umsatzsteigerung um 5,2 % auf 56,3 Mio. EUR und eine Verbesserung der EBITDA-Marge auf 20,8 %
- Segment engineered products erfährt Umsatzrückgang um 6,8 % auf 53,3 Mio. EUR und eine Verringerung der EBITDA-Marge auf 6,4 %
- Segment surface technologies zeigt weiterhin schwache Entwicklung mit einem Umsatzrückgang um 8,6 % auf 29,7 Mio. EUR und einer reduzierten EBITDA-Marge von 5,7 %
- Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, mit erwartetem Umsatz zwischen 245,0 und 265,0 Mio. EUR und einem normalisierten EBITDA zwischen 19,0 und 23,0 Mio. EUR
