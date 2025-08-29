    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard
    JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die Geschäftsjahresbilanz des Spirituosenkonzerns an. Sie hob ihre unterdurchschnittliche Ergebnisprognose für 2026 etwas an, blieb dabei aber noch 3 Prozent unter der Konsensschätzung./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 17:42 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 101,3EUR auf Tradegate (29. August 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 120
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
