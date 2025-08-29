JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die Geschäftsjahresbilanz des Spirituosenkonzerns an. Sie hob ihre unterdurchschnittliche Ergebnisprognose für 2026 etwas an, blieb dabei aber noch 3 Prozent unter der Konsensschätzung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 17:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 101,3EUR auf Tradegate (29. August 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
