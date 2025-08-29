JEFFERIES stuft SALESFORCE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter 20 Partnern des Softwarekonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Brent Thill in seiner am Freitag vorliegenden Auswertung. Die Monetarisierung des Themas Künstliche Intelligenz bleibe indes eine Hauptsorge./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 218,9EUR auf Tradegate (29. August 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 375
Kursziel alt: 375
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
