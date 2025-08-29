    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft SALESFORCE auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter 20 Partnern des Softwarekonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Brent Thill in seiner am Freitag vorliegenden Auswertung. Die Monetarisierung des Themas Künstliche Intelligenz bleibe indes eine Hauptsorge./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 218,9EUR auf Tradegate (29. August 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 375
    Kursziel alt: 375
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 375,00$, was eine Steigerung von +47,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft SALESFORCE auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter 20 Partnern des Softwarekonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Brent Thill in seiner am Freitag …