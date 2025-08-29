Orsted: 40 Prozent-Crash im August – Chance für Mutige oder Fass ohne Boden?

Parallel dazu kündigte Orsted eine Kapitalerhöhung im Volumen von 60 Milliarden dänischen Kronen (9,4 Milliarden US-Dollar) an, was fast der Hälfte des aktuellen Börsenwerts entspricht. Dieser Schritt folgt auf das Scheitern, für das Großprojekt Sunrise Wind einen Partner zu finden. Die Folge waren ein massiver Ausverkauf der Aktie und eine Herabstufung des Kreditratings durch S&P Global auf BBB-.

Den jüngsten Schlag versetzte die US-Regierung Orsted, als sie überraschend die Bauarbeiten am Offshore-Windpark "Revolution Wind" vor Rhode Island stoppte – offiziell aus Gründen der nationalen Sicherheit. Besonders bitter: Das Projekt ist bereits zu 80 Prozent fertiggestellt, 45 der geplanten 65 Turbinen stehen bereits. Laut Analystenschätzungen könnten Verzögerungen Kosten in Millionenhöhe pro Woche verursachen.

Doch nicht alle Investoren sehen schwarz. Während Goldman Sachs vor anhaltender Unsicherheit warnt, stufte Berenberg die Aktie hoch und sprach von einer "Überreaktion" des Marktes. Das Institut argumentiert, dass Orsted mit der Kapitalmaßnahme über genügend Puffer bis 2027 verfüge – selbst im Szenario eines kompletten US-Rückzugs. Der Hedgefonds ValueWorks nutzte die Kursverluste bereits für einen Einstieg und zählt nun zu den 40 größten Anteilseignern.

Ungeachtet dessen bleibt der Druck enorm. Sollte es zu weiteren Abschreibungen kommen, könnte der Kapitalbedarf die geplanten 60 Milliarden Kronen übersteigen. Am 5. September will das Management Details zur Kapitalerhöhung vorlegen. Unterstützung erhält Orsted dabei vom dänischen Staat, der mit 50,1 Prozent der Aktien Mehrheitsaktionär ist und seine Teilnahme an der Emission angekündigt hat.

Trotzdem ist die Mehrheit der Analysten eher pessimistisch bei Orsted. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen derzeit 15 der 21 befragten Analysten, die Aktie zu halten. Drei Analysten empfehlen den Verkauf und drei den Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 260 dänischen Kronen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 26,73EUR auf Tradegate (29. August 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.



