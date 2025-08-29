Gerresheimer bekommt überraschend neuen Finanzchef - Kapitalmarkttag verschoben
- Gerresheimer bekommt neuen Finanzchef, Wolf Lehmann.
- Kapitalmarkttag am 15. Oktober wird verschoben.
- Bernd Metzner verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Vor diesem Hintergrund müssen die Aktionäre nun länger auf ein tiefergreifendes Strategie-Update des Unternehmens warten. So wird der für den 15. Oktober geplante Kapitalmarkttag verschoben, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Hintergrund: Bernd Metzner, der die Finanzen des Konzerns seit sechs Jahren verantwortet, verlässt das Unternehmen zum 31. August auf eigenen Wunsch, "um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen". Den Posten wird dann zum 1. September Wolf Lehmann übernehmen. Er war den Angaben zufolge zuletzt Operating Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Triton und verfügt über rund 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Unternehmensentwicklung in verschiedenen Branchen./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 30.412 auf Ariva Indikation (29. August 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -6,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +10,07 %/+75,64 % bedeutet.
Ich bin nun 73 Jahre alt, habe zwar nicht so viel Börsenerfahrung wie einst Kostolany, aber ein halbes Jahrhundert kommt doch zusammen. Mittlerweile verlasse ich mich nur noch auf Zahlen und Fakten, daher liebe ich Finanzberichte. Blumige Worte sind mir ein Dorn. Nur Zahlen haben Bestand.
„Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen“
Ich erhebe mein Rotweinglas auf die Aktivisten 🍷 und wünsche ihnen viel Erfolg.