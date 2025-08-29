Marvell Technology Aktie gerät unter starken Druck - 29.08.2025

Die Marvell Technology Aktie notiert aktuell bei 58,71€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -11,45 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,59 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Marvell Technology Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -3,61 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Marvell Technology Aktie damit um -4,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Marvell Technology -45,51 % verloren.

Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,96 % 1 Monat -10,27 % 3 Monate -3,61 % 1 Jahr -1,44 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,62 Mrd. wert.

Zwar meldet Marvell einen Rekordumsatz von zwei Milliarden US-Dollar, doch der Ausblick erfüllt die hohen Erwartungen nicht. Die Aktie fällt nachbörslich an der Nasdaq um mehr als 11 Prozent. Die Details.

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.