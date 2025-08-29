Autodesk - Aktienkurs springt nach oben +10,49 % - 29.08.2025

Mit einer Performance von +10,49 % konnte die Autodesk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Autodesk ist ein führender Anbieter von Design-Softwarelösungen, die in Architektur, Bauwesen und Medien verwendet werden. Hauptprodukte sind AutoCAD und Revit. Konkurrenz kommt von Bentley Systems und Dassault Systèmes. Autodesk bietet eine breite Produktpalette und innovative Cloud-Lösungen, die die Zusammenarbeit erleichtern.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Autodesk über einen Zuwachs von +1,18 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Autodesk Aktie damit um +9,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,11 % verloren.

Autodesk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,58 % 1 Monat +2,94 % 3 Monate +1,18 % 1 Jahr +18,83 %

Informationen zur Autodesk Aktie

Es gibt 214 Mio. Autodesk Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,47 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Autodesk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Autodesk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Autodesk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.