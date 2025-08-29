Importpreise im Juli gesunken

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise sind im Juli 2025 im Vergleich zum Juli 2024 um 1,4 Prozent gesunken. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei -1,4 Prozent gelegen, im Mai 2025 bei -1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte. Die Einfuhrpreise fielen im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat Juni 2025 um 0,4 Prozent.



Die Exportpreise lagen im Juli 2025 um 0,6 Prozent höher als im Juli 2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,7 Prozent gelegen, im Mai 2025 bei +1,0 Prozent. Gegenüber Juni 2025 fielen die Ausfuhrpreise um 0,2 Prozent.





Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im Juli 2025 hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -12,5 Prozent gegenüber Juli 2024. Gegenüber Juni 2025 fielen die Energiepreise im Durchschnitt um 0,7 Prozent.Günstiger als im Juli 2024 waren rohes Erdöl (-22,7 Prozent), Steinkohle (-17,9 Prozent) und Mineralölerzeugnisse (-12,9 Prozent). Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch bei Erdgas (-3,2 Prozent). Dagegen war elektrischer Strom erheblich teurer als im Vorjahresmonat (+30,5 Prozent).Während Erdgas mit -4,7 Prozent, Steinkohle mit -1,4 Prozent und rohes Erdöl mit -0,4 Prozent auch gegenüber dem Vormonat preiswerter wurden, verteuerte sich elektrischer Strom deutlich um 37,0 Prozent. Für Mineralölerzeugnisse wurde 1,6 Prozent mehr bezahlt als im Juni 2025, so das Bundesamt.Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im Juli 2025 um 0,2 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat (-0,4 Prozent gegenüber Juni 2025). Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex 0,3 Prozent unter dem Stand von Juli 2024 und 0,4 Prozent unter dem Stand von Juni 2025.Die Importpreise für Vorleistungsgüter lagen 1,5 Prozent unter denen des Vorjahresmonats (-0,5 Prozent gegenüber Juni 2025), für Investitionsgüter waren sie 0,5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat (-0,2 Prozent gegenüber Juni 2025).Die Preise für importierte Konsumgüter (Ge- und Verbrauchsgüter) waren im Juli 2025 um 1,6 Prozent höher als im Vorjahr, aber 0,4 Prozent niedriger als im Vormonat. Importierte Verbrauchsgüter waren dabei 2,3 Prozent teurer als im Juli 2024 (-0,5 Prozent gegenüber Juni 2025), während sich importierte Gebrauchsgüter im Vorjahresvergleich um 1,2 Prozent verbilligten (-0,4 Prozent gegenüber Juni 2025).