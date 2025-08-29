BERENBERG stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller habe insgesamt etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer Einschätzung am Donnerstag zu den Jahreszahlen der Franzosen. Dies sei positiv zu werten, angesichts der Herausforderungen während des Jahres./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 101,3EUR auf Tradegate (29. August 2025, 08:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 114
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 114
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
