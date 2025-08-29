    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA
    BERENBERG stuft Axa auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Der Versicherer sei nur in begrenztem Maß am französischen Anleihemarkt engagiert, schrieb Michael Huttner am Donnerstag mit Blick auf die aktuellen Sorgen um den Haushalt in Frankreich. Den jüngsten Kursrutsch erachtet er als überzogen und sieht darin eine Kaufgelegenheit./rob/ajx

    Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 39,88EUR auf Tradegate (29. August 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Huttner
    Analysiertes Unternehmen: Axa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 47,80
    Kursziel alt: 47,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


