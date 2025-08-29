BERENBERG stuft Axa auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Der Versicherer sei nur in begrenztem Maß am französischen Anleihemarkt engagiert, schrieb Michael Huttner am Donnerstag mit Blick auf die aktuellen Sorgen um den Haushalt in Frankreich. Den jüngsten Kursrutsch erachtet er als überzogen und sieht darin eine Kaufgelegenheit./rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 39,88EUR auf Tradegate (29. August 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47,80

Kursziel alt: 47,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



