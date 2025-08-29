Chinas KI-Highflyer warnt vor Überhitzung nach Kursverdopplung

Auslöser war ein Börsenhinweis des Unternehmens, in dem es Spekulationen über angebliche neue Produkte zurückwies, die Belastungen durch US-Sanktionen hervorhob und Investoren vor einem Auseinanderdriften von Kurs und Fundamentaldaten warnte.

Die Euphorie um chinesische KI-Aktien hat einen herben Dämpfer erhalten. Cambricon Technologies , der größte börsennotierte Designer von KI-Chips in China, stürzte am Freitag in Shanghai in der Spitze um 10,6 Prozent ab – der stärkste Rückgang seit Anfang April.

Die Mahnung kommt nach einem beispiellosen Anstieg: Seit Ende Juli hatte die Aktie um 134 Prozent zugelegt – rund 17-mal so stark wie der Leitindex CSI 300, der im gleichen Zeitraum um 8 Prozent stieg. Dieser Höhenflug trug zu einer Rallye am chinesischen Aktienmarkt im Volumen von rund 1 Billion US-Dollar bei, zeigen Daten von Bloomberg.

"Es besteht das Risiko, dass der Aktienkurs von den aktuellen Fundamentaldaten abweicht und Investoren erhebliche Risiken tragen", erklärte Cambricon in seiner Mitteilung. Erst vor zwei Tagen hatte der Nvidia-Rivale, eine Ver-44-fachung seines Umsatzes und einen Rekordgewinn im ersten Geschäftshalbjahr bekannt gegeben. Gleichzeitig hat die Bewertung mittlerweile allerdings astronomische Höhen erreicht.

Die Warnung fällt in eine Phase, in der Chinas Börsen von Kleinanlegern dominiert werden und zunehmend überhitzte Züge annehmen. Regulierer und Banken verschärfen bereits die Kontrollen: Einige Broker limitieren die Finanzierung, während Geschäftsbanken den Einsatz von Kreditkarten für Aktienkäufe stärker überwachen. Auch andere Chipwerte geraten ins Visier – so stoppte Dosilicon am Freitag den Handel wegen ungewöhnlicher Kursschwankungen.

Trotz des Rücksetzers bei Cambricon bleibt der übergeordnete Trend bei chinesischen Chipwerten intakt: Investoren setzen verstärkt auf Technologie statt Konsum, in der Hoffnung, dass KI und Halbleiter die schwächelnde Wirtschaft wiederbeleben. Mit politischer Rückendeckung aus Peking, das auf heimische Chiplösungen drängt, bleibt Cambricon im Zentrum dieser Entwicklung, auch wenn der Kurssturz zeigt, wie schnell Euphorie in Risiko umschlagen kann.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!