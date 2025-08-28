Trumps Eingriff erweist sich dieses Mal als vorteilhaft!

Amazon ist in mehreren europäischen Ländern von nationalen Digitalsteuern betroffen, darunter Frankreich ( %), das Vereinigte Königreich (2 %) und Italien (3 %). In allen Fällen nutzt Amazon seine Marktmacht, indem das Unternehmen die Steuerkosten über die Gebührenstruktur auf Marketplace-Händler umlegt, anstatt sie selbst zu tragen. Nach Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump mit Konsequenzen für Digitalsteuern gegen US-Technologiekonzerne schätzt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer die Wahrscheinlichkeit für die Einführung einer solchen Abgabe in Deutschland als gering ein. Innerhalb der Bundesregierung gilt die Umsetzung dieser Pläne nach Trumps Äußerungen als sehr unwahrscheinlich. Die für Handelsfragen zuständige EU-Kommission erklärte jedoch nach der Zoll-Einigung mit den USA, dass keine Zusagen zum Verzicht auf eine Digitalsteuer gemacht wurden.

Nach einer längeren Seitwärtsbewegung von Ende August 2020 bis Ende März 2022 fiel der Kurs bis auf ein Tief von 81,43 US-Dollar am 6. Januar 2023. Anschließend setzte eine Aufwärtsbewegung ein, die am 4. Februar 2025 im Allzeithoch von 242,52 US-Dollar gipfelte. Die darauffolgende Schwäche am US-Aktienmarkt traf auch Amazon, sodass der Kurs bis auf 161,38 US-Dollar am 7. April 2025 zurückging. Aktuell befindet sich die Aktie erneut in einer Aufwärtsphase und hat die seit Anfang der 2020er-Jahre maßgebliche Marke von rund 180,00 US-Dollar deutlich überschritten. Eine weitere Kurssteigerung bis zum Allzeithoch erscheint möglich, sofern die Zollpolitik der US-Regierung weniger restriktiv ausfällt als zunächst befürchtet. Die jüngsten Entscheidungen zeigen, dass von strengen Zollvorgaben abgerückt wird, wenn diese für US-Unternehmen zu starke Belastungen bedeuten. Vor diesem Hintergrund hat sich der Kurs trotz enttäuschender Quartalszahlen am 31. Juli wieder in Richtung des Allzeithochs bei 242,52 US-Dollar bewegt. Dabei scheiterte die Aktie zweimal am Widerstand bei 233,00 US-Dollar. Sollte diese Marke überwunden werden, könnte der Kurs das Allzeithoch erneut testen und möglicherweise neue Höchststände erreichen.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Amazon Inc. bis auf 258,09 US-Dollar ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein (WKN MJ5QB8) überproportional mit einem Omega von 4,28 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 29 % und dem Ziel bei 258,09 US-Dollar (4,10 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 29.09.2025 eine Rendite von rund 51 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 213,03 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 38 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,34 zu 1, wenn bei 213,03 US-Dollar (1,69 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MJ5QB8 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 3,05 – 3,06 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 227,50 US-Dollar Basiswert: Amazon.com, Inc. akt. Kurs Basiswert: 232,12 US-Dollar Laufzeit: 18.09.2026 Kursziel: 4,10 Euro Omega: 4,28 Kurschance: + 51 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Optionsschein-Update: BMW AG Die am 4. Juli 2025 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JH62BB) mit dem Basispreis von 78,00 Euro und Fälligkeit am 19.06.2026 auf eine steigende Aktie der BMW AG zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 1,73 Euro und lag mit 84 Prozent im Plus. Der Basiswert befindet sich noch in einem Aufwärtstrend, was ein Anpassen des Stop Loss Levels beim Derivat über dem Break Even Kurs ermöglicht. Das Stop Loss Level beim Optionsschein könnte bei 1,61 Euro vorgesehen werden.

BMW AG (Tageschart in Euro)

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.