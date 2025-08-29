+16,7 Prozent: Dieser Mitbewerber lässt PayPal richtig alt aussehen!

In den vergangenen Jahren haben eine ganze Reihe von Zahlungsabwicklern an Reichweite und Marktdurchdringung gewonnen, das hat dem einstigen Branchenprimus PayPal schwer zu schaffen gemacht, der zwar über einen hohen Cashflow, aber kaum noch Wachstum verfügt.

Einer der aufstrebenden Rivalen ist das US-Unternehmen Affirm. Dessen Aktie erlebte während der Corona-Pandemie schon einmal einen steilen Aufstieg. Dieser scheint sich nach drei Bärenjahren nun zu wiederholen. Den jüngsten Impuls hierfür lieferten die am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen.

Während PayPal stagniert, wächst Affirm kräftig

Schon der Vergleich der Umsatzentwicklung macht die Unterschiede deutlich. Während PayPal im vergangenen Quartal um 5,1 Prozent zulegte, präsentierte Affirm ein Umsatzwachstum von 33,0 Prozent auf 876,4 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen des Marktes um 39,4 Millionen US-Dollar geschlagen werden.

Auch beim Ertrag schlug sich das erst seit kurzer Zeit profitabel wirtschaftende Unternehmen besser als gedacht. Der nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) erzielte Gewinn pro Aktie lag mit 0,20 US-Dollar fast um das Doppelte über den Schätzungen von 0,11 US-Dollar. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 69 Millionen US-Dollar. der bereinigte operative Gewinn lag bei 237 Millionen US-Dollar.

Wachstum quer durch alle Kennziffern

Befeuert wurde das Wachstum durch eine Kombination mehrerer gestiegener Metriken. Das Bruttowarenvolumen kletterte gegenüber dem Vorjahresquartal um 43 Prozent auf 10,4 Milliarden US-Dollar. Die Anzahl der aktiven User stieg um 24 Prozent auf 23 Millionen und auch das Transaktionsaufkommen kletterte von 4,9 auf 5,8 Nutzungen pro User deutlich.

Gleichzeitig blieb die Delinquenz-Rate überschaubar. Zwar ist das Niveau gegenüber den Vorjahren noch immer erhöht, mit 2,3 Prozent (für 30-Tägige Verzögerungen) aber überschaubar. Auch die Delinquenzen von drei oder mehr Monaten zeigen keinen auffälligen Trend. Das spiegelt die anhaltend Stärke der US-Verbraucherinnen und -Verbraucher wider.

Deutlicher Anstieg der Profitabilität in Aussicht gestellt

Für das kommende Quartal legte das Management um CEO Max Levchin eine starke Guidance vor. Dabei sollen die kommenden drei Monate der Vorgeschmack auf ein insgesamtes starkes, neues Geschäftsjahr sein. Affirm rechnet für Q1 mit einem Bruttowarenwert von 10,1 bis 10,4 Milliarden US-Dollar, im Gesamtjahr soll dieser bei mehr als 46,0 Milliarden US-Dollar liegen.

Den Umsatz schätzt das Unternehmen auf 8,4 Prozent des Bruttowarenwertes, was 3,9 Milliarden US-Dollar und mehr bedeuten könnten. Davon sollen 855 bis 885 Millionen US-Dollar im kommenden Quartal erzielt werden. Die operative Marge soll auf mehr als 6,0 Prozent klettern, und dabei vor allem in der zweiten Hälfte des kommenden Geschäftsjahres anziehen. Für Q1 wird sie noch auf 1,0 bis 3,0 Prozent geschätzt.

Im Rahmen von Aktienvergütungen soll die Zahl der ausstehenden Anteile geringfügig auf 352 Millionen ansteigen. Pläne, diese am Markt wieder zurückzukaufen, gibt es derzeit keine.

Aktie mit nachbörslichem Freudensprung, zweistellige Kursgewinne

Mit seinem hohen Wachstum sowie dem starken Ausblick hat Affirm den Geschmack der Anlegerinnen und Anleger genau getroffen. Die Aktie gewann in der US-Nachbörse aus dem Stand zweistellig an Wert und vergrößerte dieses Plus bis zum Ende des erweiterten Handels auf 16,7 Prozent.

Dabei dürften auch einige Shortseller unter die Räder geraten sein, die nach letzten Daten mit einer Leerverkaufsquote von 6,7 Prozent in der Aktie vertreten waren.

Schon vor den Quartalszahlen hatte die Aktie gegenüber dem Jahreswechsel 31,4 Prozent an Wert gewonnen. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht sogar ein Plus von 153,3 Prozent zu Buche. Damit hält die Erholung nach dem Corona-Crash an, während Anlegerinnen und Anleger bei PayPal in die Röhre schauen: Hier liegt die Bilanz der vergangenen 12 Monate bei mageren -0,5 Prozent.

Fazit: Wachstum, das seinen Preis hat

Allerdings ist das Geschäftsmodell von Affirm deutlich riskanter, da hier Buy-now-pay-Later-Kredite eine sehr viel wichtigere Rolle einnehmen. Sollte sich die Wirtschaftslage in den USA verschlechtern, könnte das zu einem sprunghaften Anstieg der Delinquenzen und damit zu Kreditausfällen führen.

Auch zahlen Anlegerinnen und Anleger für das gegenüber PayPal und Co. stärkere Wachstum einen hohen Preis. Für das kommende Geschäftsjahr ist Affirm bereits mit dem 39-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Auch ist die Cashflow-Rendite hier sehr viel geringer als bei PayPal. Investoren, die Wert auf Value legen, sind bei PayPal daher deutlich besser aufgehoben.

Die Aktie von Affirm dürfte kurzfristig vor allem für Trader interessant sein, da sie mit dem Earnings-Boost über die Marke von 80 US-Dollar und damit auf neue Mehrjahreshochs ausbricht, die in der technischen Analyse Kaufsignale bedeuten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion