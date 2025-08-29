Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit im Saarland

Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im August leicht gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren 40.200 Menschen arbeitslos, 55 mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 1.500 Personen oder 3,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 7,6 Prozent.



Regionaldirektionschefin Heidrun Schulz teilte mit, dass der Anstieg schwächer ausgefallen sei als in den Augustmonaten der vergangenen fünf Jahre. Die Unterbeschäftigung lag bei 49.700 Personen und damit 1,6 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Insgesamt waren 8.400 offene Arbeitsstellen registriert, die meisten in der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im verarbeitenden Gewerbe.



Auf dem Ausbildungsmarkt suchen derzeit noch 1.000 Jugendliche einen Ausbildungsplatz, während 1.400 Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben. Schulz ermutigte junge Menschen, sich an die Berufsberatung zu wenden, da auch jetzt noch Ausbildungsverträge abgeschlossen werden könnten.



