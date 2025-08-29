SLR Group Unternehmensanleihe 9,362 %: Q4 & Jahreszahlen 24/25 veröffentlicht!
Die SLR Group navigiert durch ein herausforderndes Geschäftsjahr, indem sie sich an Marktveränderungen anpasst und strategische Maßnahmen ergreift. Trotz eines Umsatzrückgangs im vierten Quartal zeigt das Unternehmen positive Anzeichen für die Zukunft. Mit dem Fokus auf Wachstum und Innovation blickt die SLR Group optimistisch auf das kommende Geschäftsjahr.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- SLR Group erzielt im Q4 24/25 einen Umsatz von 54,4 Mio. EUR, was einem Rückgang von 8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das bereinigte EBITDA im Q4 24/25 beträgt 6,1 Mio. EUR, mit einer EBITDA-Marge von 11,7 %.
- Für das Gesamtjahr 24/25 wird ein Umsatz von 193,5 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 17,8 Mio. EUR erwartet.
- Die Implementierung des „Adapt & Grow“-Programms zeigt positive Effekte auf die Profitabilität.
- Für das Geschäftsjahr 25/26 wird eine Steigerung der Gesamtproduktion um rund 10 % im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert.
- SLR Group plant, das Geschäft mit wichtigen OEMs und Tier-1-Anbietern in der Bau- und Landwirtschaft weiter auszubauen.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.