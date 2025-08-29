    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsBooster PC 11,698 % bis 11/26 AnleihevorwärtsNachrichten zu Booster PC 11,698 % bis 11/26
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    BOOSTER PC 11.698% Soars: H1 2025 Results Unveiled!

    In H1 2025, BOOSTER Group faced a revenue dip but achieved strong EBITDA growth, reflecting strategic shifts towards electrified and hydrogen vehicle components.

    BOOSTER PC 11.698% Soars: H1 2025 Results Unveiled!
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • Revenue for H1 2025 was EUR 82.6 million, a decrease of 6.5% compared to H1 2024.
    • EBITDA increased by 12.3% to EUR 8.6 million in H1 2025, with an improved EBITDA ratio of 10.4%.
    • Cash flow from operating activities significantly improved to EUR 8.8 million in H1 2025.
    • Total assets decreased to EUR 98.1 million as of 30 June 2025, with a decline in both fixed and current assets.
    • The company expects 2025 revenues to be slightly below 2024 levels, but anticipates a 20% increase in EBITDA.
    • BOOSTER Group focuses on precise metal parts for turbochargers and is expanding into components for electrified and hydrogen-powered vehicles.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BOOSTER PC 11.698% Soars: H1 2025 Results Unveiled! In H1 2025, BOOSTER Group faced a revenue dip but achieved strong EBITDA growth, reflecting strategic shifts towards electrified and hydrogen vehicle components.