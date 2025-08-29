BOOSTER PC 11.698% Soars: H1 2025 Results Unveiled!
In H1 2025, BOOSTER Group faced a revenue dip but achieved strong EBITDA growth, reflecting strategic shifts towards electrified and hydrogen vehicle components.
- Revenue for H1 2025 was EUR 82.6 million, a decrease of 6.5% compared to H1 2024.
- EBITDA increased by 12.3% to EUR 8.6 million in H1 2025, with an improved EBITDA ratio of 10.4%.
- Cash flow from operating activities significantly improved to EUR 8.8 million in H1 2025.
- Total assets decreased to EUR 98.1 million as of 30 June 2025, with a decline in both fixed and current assets.
- The company expects 2025 revenues to be slightly below 2024 levels, but anticipates a 20% increase in EBITDA.
- BOOSTER Group focuses on precise metal parts for turbochargers and is expanding into components for electrified and hydrogen-powered vehicles.
