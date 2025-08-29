Booster PC 11,698% bis 11/26: Halbjahresergebnisse 2025 enthüllt!
Das erste Halbjahr 2025 zeigt ein gemischtes Bild: Umsatzrückgang, aber EBITDA-Anstieg. Der Cashflow verbesserte sich, während die Bilanzsumme sank. Für das Jahr wird ein stabiles Ergebnis erwartet.
Foto: mirkomedia - 48191602
- Umsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt 82,6 Mio. EUR, was einem Rückgang von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- EBITDA stieg um 12,3 % auf 8,6 Mio. EUR im Vergleich zu 7,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024.
- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich deutlich auf 8,8 Mio. EUR.
- Bilanzsumme sank auf 98,1 Mio. EUR, und das Eigenkapital sank um 2,1 Mio. EUR auf 6,1 Mio. EUR.
- Umsatz im zweiten Quartal 2025 sank um 8,5 % auf 41,1 Mio. EUR, während das EBITDA auf 4,9 Mio. EUR stieg.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatz leicht unter Vorjahresniveau und ein Anstieg des EBITDA um rund 20 % erwartet.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.