Aktien Frankfurt Eröffnung
Ruhiger Wochenausklang ohne klare Richtung
- Dax startet träge, sinkt um 0,2% auf 24.002 Punkte.
- Wochenverlust von rund 1,5% für den Dax erwartet.
- MDax steigt um 0,3%, EuroStoxx 50 verliert 0,2%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag zur Eröffnung relativ träge präsentiert. In den ersten Handelsminuten sank der Dax um 0,2 Prozent auf 24.002 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund anderthalb Prozent an.
Dagegen legte der MDax der mittelgroßen Unternehmen am Freitagmorgen um 0,3 Prozent auf 30.441 Zähler zu. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,2 Prozent abwärts.
Zuletzt hatte der Dax nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend derzeit seitwärts tendiert. Gleichzeitig bleibt aber auch der Rekord von Mitte Juli bei 24.639 Punkten weiter in Sichtweite. Dem Markt fehlt es an einem klaren Trend. Geopolitische Unsicherheiten mit Blick auf den Ukraine-Krieg sowie die US-Zollpolitik belasten, während das Boom-Thema Künstliche Intelligenz zuletzt an Fahrt verloren hat./edh/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Deine Aussage war -> "Ab morgen bzw. heut spät abends werden dann neue Kurswelten eingeläutet". Von Short (oder Long) war da keine Rede, warum wohl?!
Bislang ist rein gar nichts passiert, ausgebrochen oder sonstwas.... wo sind denn die "neuen Kurswelten"? Der DAX befindet sich seit einiger Zeit in der bereits vielfach aufgezeigten Range.
Warum lügst du dem Forum seit Jahren die Taschen voll? Glaubst du wirklich, das dich hier noch irgendwer ernst nimmt?
Außerdem willst Du nur stänkern und provozieren wie man in jedem Beitrag von Dir lesen kann .
Du bist einer von den Leuten wo mich meine Eltern immer vorgewarnt haben .
Und jetzt schleich Dich !