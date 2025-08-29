    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    AKTIE IM FOKUS

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schaeffler beflügelt von Citigroup-Kaufempfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler-Aktien steigen um 3% auf 5,77 Euro.
    • Citigroup stuft auf "Buy" und erhöht Kursziel auf 6,75 Euro.
    • Markt für humanoide Aktuatoren könnte 1 Billion USD erreichen.

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Schaeffler haben am Freitag von einer optimistischen Analystenstudie profitiert. Ihr Kurs stieg kurz nach dem Handelsstart um rund drei Prozent auf 5,77 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2024.

    Die Citigroup hatte die Schaeffler-Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 6,75 Euro erhöht. Das Unternehmen könnte sich zu einem "Champion" im Bereich Hardware für humanoide Aktuatoren entwickeln, ein Markt, dessen Volumen bis zum Jahr 2050 auf mehr als 1 Billion US-Dollar geschätzt werde, erklärte Analyst Ross Macdonald. Humanoide Aktuatoren sind elektrische, hydraulische oder pneumatische Antriebssysteme, die Bewegungen menschenähnlicher Roboter ermöglichen.

    Ein Händler verwies aber mit Blick auf die Kaufempfehlung darauf, dass die Papiere allein in den vergangenen drei Wochen um fast ein Viertel im Wert gestiegen seien./edh/stk/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    AKTIE IM FOKUS Schaeffler beflügelt von Citigroup-Kaufempfehlung Die Aktien von Schaeffler haben am Freitag von einer optimistischen Analystenstudie profitiert. Ihr Kurs stieg kurz nach dem Handelsstart um rund drei Prozent auf 5,77 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2024. Die Citigroup hatte die …