    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Spanien

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflation verharrt überraschend auf 2,7 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation in Spanien bleibt im August bei 2,7%.
    • Verbraucherpreise steigen nicht im Monatsvergleich.
    • Preisanstieg bei Kraftstoffen, Nahrungsmittel dämpfen.

    MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im August überraschend nicht verändert. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 2,7 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im Vormonat hatte die Jahresrate auf diesem Niveau gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 2,8 Prozent gerechnet.

    Die Inflation in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone bleibt unverändert über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von mittelfristig zwei Prozent. Im Monatsvergleich meldete INE für August keine Veränderung bei den Verbraucherpreisen. Hier hatten Volkswirten einen leichten Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

    Gestützt wurde die Teuerung erneut durch einen Anstieg der Preise für Kraftstoffe. Dagegen habe die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln die Inflation gedämpft, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Außerdem hätten die Kosten für Strom die Inflation gebremst. Hier sei der Preisanstieg im August schwächer gewesen als vor einem Jahr./jkr/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Spanien Inflation verharrt überraschend auf 2,7 Prozent In Spanien hat sich die Inflation im August überraschend nicht verändert. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 2,7 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten …