Besonders beachtet!
adesso - Aktie steigt kräftig - 29.08.2025
Am 29.08.2025 ist die adesso Aktie, bisher, um +8,12 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der adesso Aktie.
adesso ist ein führender IT-Dienstleister in der DACH-Region, spezialisiert auf digitale Transformation, mit maßgeschneiderten Lösungen und starker Kundenorientierung. Hauptkonkurrenten sind Capgemini, Accenture und T-Systems.
adesso Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.08.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die adesso Aktie. Mit einer Performance von +8,12 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die adesso Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,48 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die adesso Aktie damit um +3,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei adesso auf -1,94 %.
Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.
adesso Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,18 %
|1 Monat
|-0,75 %
|3 Monate
|-3,48 %
|1 Jahr
|+30,38 %
Informationen zur adesso Aktie
Es gibt 7 Mio. adesso Aktien. Damit ist das Unternehmen 596,14 Mio.EUR wert.
adesso Aktie jetzt kaufen?
Ob die adesso Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adesso Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.