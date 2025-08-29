    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ
    WARBURG RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Rückkehr zur Steigerung der Absatzvolumina stehe vor der Tür, schrieb Jörg Philipp Frey in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Halbjahreszahlen. Diese seien ordentlich ausgefallen./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 08:15 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Jörg Philipp Frey
    Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 95
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


