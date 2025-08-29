Diese Software-Aktie zündet die KI-Rakete und haussiert zweistellig

Für das dritte Quartal prognostiziert Autodesk einen Gewinn je Aktie von 2,48 bis 2,51 US-Dollar und Umsätze zwischen 1,80 und 1,81 Milliarden US-Dollar, jeweils über den Konsensschätzungen. Für das Gesamtjahr wurde die Umsatzspanne auf 7,025 bis 7,075 Milliarden US-Dollar angehoben. Die langfristige Zielmarge liegt bei 41 Prozent. CFO Janesh Moorjani erklärte: "Die Rechnungsstellungen stiegen um 36 Prozent beziehungsweise 34 Prozent (bei konstanter Währung), was die Umstellung auf jährliche Rechnungsstellungen für die meisten Mehrjahresverträge und den Übergang zum neuen Transaktionsmodell widerspiegelt."

Für das am 31. Juli beendete Quartal meldete der Anbieter von Ingenieur- und Designsoftware einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,62 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 1,76 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von 1,72 Milliarden US-Dollar. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen wuchsen um 24 Prozent auf 7,3 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow verdoppelte sich nahezu auf 451 Millionen US-Dollar. Auch die operative Marge fiel mit 39 Prozent höher aus als erwartet.

CEO Andrew Anagnost hob die Rolle von Cloud und KI hervor: "Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Autodesk führend im Bereich Innovation – bei BIM, SaaS, generativem Design und jetzt auch bei generativer KI." Er betonte, dass die firmeneigenen Modelle in der Lage seien, "2D- und 3D-Geometrie, Design- und Konstruktionsdaten, komplexe Strukturen und sogar physikalisches Verhalten zu verstehen und zu interpretieren".

Zu den Kundenerfolgen zählen neue Enterprise Business Agreements und Vertragsverlängerungen mit Großkunden, die verstärkt auf die KI-gestützten Plattformen setzen. Zudem kaufte Autodesk im Quartal Aktien im Wert von 356 Millionen US-Dollar zurück.

Trotz makroökonomischer Unsicherheiten zeigte sich das Management optimistisch. Anagnost sagte: "Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Umsetzung unserer festgelegten strategischen Prioritäten in den Bereichen Cloud, Plattform und KI, sowie die Fortsetzung unseres Aktienrückkaufprogramms, da unser freier Cashflow wächst."

Damit unterstreicht Autodesk seine Strategie, Cloud- und KI-Technologien zum Kern künftigen Wachstums zu machen – mit klaren finanziellen Erfolgen im Rücken.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Autodesk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,05 % und einem Kurs von 272,2EUR auf Tradegate (29. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.



