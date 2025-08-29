ROUNDUP
Gerresheimer bekommt überraschend neuen Finanzchef - Aktie erholt
- Gerresheimer bekommt neuen Finanzchef Wolf Lehmann.
- Kapitalmarkttag verschoben, Anleger warten auf Update.
- Aktie steigt leicht, aber bleibt stark im Minus 2025.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Nach einer langen Durststrecke hoffen Anleger nun auf frischen Schwung beim Unternehmen und damit auch beim schon lange schwachen Aktienkurs. Angesichts des Wechsels müssen die Aktionäre aber erst einmal länger auf ein tiefergreifendes Strategie-Update warten. So wird der für den 15. Oktober geplante Kapitalmarkttag verschoben, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag mitteilte.
Bernd Metzner, der die Finanzen des Konzerns seit sechs Jahren verantwortet, verlässt das Unternehmen zum 31. August auf eigenen Wunsch, "um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen", wie Gerresheimer in Düsseldorf weiter mitteilte.
Sein Nachfolger wird Wolf Lehmann. Er war den Angaben zufolge zuletzt Operating Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Triton. So habe er als Finanzvorstand den Börsengang des Industrierecyclers Befesa begleitet, einem Triton-Portfoliounternehmen.
Die Aktie reagierte zum Wochenschluss positiv auf die Neuigkeiten. Die Papiere des Verpackungsspezialisten stiegen um eineinhalb Prozent. Im Monatsverlauf waren sie auf einen Tiefststand seit dem Jahr 2014 gefallen. Sie sind 2025 bisher mit einem Minus von fast 40 Prozent der zweitschwächste MDax-Wert.
"Die Veränderung im Management ist lange überfällig", kommentierte Pallav Mittal von der Bank Barclays . Die Unternehmensführung sei "routiniert zu optimistisch" gewesen, habe dann einige Male die Ziele revidieren müssen und dennoch keinen Druck gespürt. Der neue Finanzchef dürfte von den Anlegern daher mit offenen Armen empfangen werden.
Die Geschäfte von Gerresheimer verliefen zuletzt träge, vor allem im Kosmetikgeschäft verzeichnete der Verpackungshersteller eine sich abschwächende Nachfrage. Das Unternehmen musste zweimal seine Prognose für das bis Ende November laufende Geschäftsjahr senken. Auch die mittelfristigen Wachstumsziele kappten die Düsseldorfer im Juli.
Kurz danach platzten dann zuvor gehegte Übernahmeträume. Der Konzern beendete Gespräche mit Finanzinvestoren über ein mögliches Angebot, weil dies nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder sei. Analysten hatten daraufhin eine neue Langfristperspektive gefordert.
Anfang August kündigte Gerresheimer dann den Verkauf des Behälterglas-Geschäfts an, um sich auf Produkte für die Pharma- und Biotechbranche zu konzentrieren./nas/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 4,135 auf Tradegate (29. August 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -6,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +10,12 %/+75,73 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich bin nun 73 Jahre alt, habe zwar nicht so viel Börsenerfahrung wie einst Kostolany, aber ein halbes Jahrhundert kommt doch zusammen. Mittlerweile verlasse ich mich nur noch auf Zahlen und Fakten, daher liebe ich Finanzberichte. Blumige Worte sind mir ein Dorn. Nur Zahlen haben Bestand.
„Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen“
Ich erhebe mein Rotweinglas auf die Aktivisten 🍷 und wünsche ihnen viel Erfolg.