    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    ROUNDUP

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer bekommt überraschend neuen Finanzchef - Aktie erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • Gerresheimer bekommt neuen Finanzchef Wolf Lehmann.
    • Kapitalmarkttag verschoben, Anleger warten auf Update.
    • Aktie steigt leicht, aber bleibt stark im Minus 2025.
    ROUNDUP - Gerresheimer bekommt überraschend neuen Finanzchef - Aktie erholt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Nach einer langen Durststrecke hoffen Anleger nun auf frischen Schwung beim Unternehmen und damit auch beim schon lange schwachen Aktienkurs. Angesichts des Wechsels müssen die Aktionäre aber erst einmal länger auf ein tiefergreifendes Strategie-Update warten. So wird der für den 15. Oktober geplante Kapitalmarkttag verschoben, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag mitteilte.

    Bernd Metzner, der die Finanzen des Konzerns seit sechs Jahren verantwortet, verlässt das Unternehmen zum 31. August auf eigenen Wunsch, "um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen", wie Gerresheimer in Düsseldorf weiter mitteilte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.440,24€
    Basispreis
    2,15
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.414,28€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sein Nachfolger wird Wolf Lehmann. Er war den Angaben zufolge zuletzt Operating Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Triton. So habe er als Finanzvorstand den Börsengang des Industrierecyclers Befesa begleitet, einem Triton-Portfoliounternehmen.

    Die Aktie reagierte zum Wochenschluss positiv auf die Neuigkeiten. Die Papiere des Verpackungsspezialisten stiegen um eineinhalb Prozent. Im Monatsverlauf waren sie auf einen Tiefststand seit dem Jahr 2014 gefallen. Sie sind 2025 bisher mit einem Minus von fast 40 Prozent der zweitschwächste MDax-Wert.

    "Die Veränderung im Management ist lange überfällig", kommentierte Pallav Mittal von der Bank Barclays . Die Unternehmensführung sei "routiniert zu optimistisch" gewesen, habe dann einige Male die Ziele revidieren müssen und dennoch keinen Druck gespürt. Der neue Finanzchef dürfte von den Anlegern daher mit offenen Armen empfangen werden.

    Die Geschäfte von Gerresheimer verliefen zuletzt träge, vor allem im Kosmetikgeschäft verzeichnete der Verpackungshersteller eine sich abschwächende Nachfrage. Das Unternehmen musste zweimal seine Prognose für das bis Ende November laufende Geschäftsjahr senken. Auch die mittelfristigen Wachstumsziele kappten die Düsseldorfer im Juli.

    Kurz danach platzten dann zuvor gehegte Übernahmeträume. Der Konzern beendete Gespräche mit Finanzinvestoren über ein mögliches Angebot, weil dies nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder sei. Analysten hatten daraufhin eine neue Langfristperspektive gefordert.

    Anfang August kündigte Gerresheimer dann den Verkauf des Behälterglas-Geschäfts an, um sich auf Produkte für die Pharma- und Biotechbranche zu konzentrieren./nas/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 4,135 auf Tradegate (29. August 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -6,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +10,12 %/+75,73 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Gerresheimer bekommt überraschend neuen Finanzchef - Aktie erholt Der zuletzt schwächelnde Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer bekommt überraschend einen neuen Finanzchef. Nach einer langen Durststrecke hoffen Anleger nun auf frischen Schwung beim Unternehmen und damit auch beim schon lange schwachen …