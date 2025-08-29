Super Micro verharrt im Kontroll-Chaos!

Super Micro warnte zugleich, dass diese Mängel die Fähigkeit beeinträchtigen könnten, Finanzzahlen künftig "zeitnah und genau" zu veröffentlichen. Zwar seien bereits Abhilfemaßnahmen eingeleitet worden, um die Defizite zu beheben, doch könne nicht garantiert werden, dass diese ausreichen oder dass nicht weitere Schwächen auftreten. "Wir können auch nicht garantieren, dass in Zukunft keine weiteren wesentlichen Schwächen in unserer internen Kontrolle der Finanzberichterstattung auftreten oder festgestellt werden", zitiert Bloomberg das Unternehmen.

Super Micro Computer hat in seinem Jahresbericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erneut erhebliche Schwächen in den internen Finanzkontrollen eingeräumt. Das Unternehmen aus San Jose erklärte, dass die Kontrollen zum 30. Juni 2025 "nicht wirksam" gewesen seien. Auch die Offenlegungskontrollen und -verfahren hätten nicht den Anforderungen entsprochen. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass unsere internen Kontrollen der Finanzberichterstattung zum 30. Juni 2025 aufgrund wesentlicher Schwächen in diesen Kontrollen nicht wirksam waren", heißt es in dem Bericht.

Die erneute Kritik an der Finanzkontrolle wirft ein Schlaglicht auf die jüngere Vergangenheit: 2024 hatte Super Micro die Frist für die Einreichung seines Jahresfinanzberichts versäumt, woraufhin der damalige Wirtschaftsprüfer Ernst & Young das Mandat unter Hinweis auf Bedenken bei Unternehmensführung und Transparenz niederlegte. Zwar reichte Super Micro die Unterlagen später nach, doch die Zweifel an der Governance bleiben.

Im März hatte das Unternehmen bereits einen Maßnahmenplan zur Stärkung der internen Prozesse angekündigt. "Obwohl wir Fortschritte bei der Verbesserung unserer internen Kontrollen der Finanzberichterstattung erzielt haben, befinden wir uns noch immer in der Phase der Umsetzung dieser Prozesse, Verfahren und Kontrollen", hieß es damals. Es werde zusätzliche Zeit benötigt, um die langfristige Wirksamkeit sicherzustellen.

Die Aktie von Super Micro ist in diesem Jahr trotz der anhaltenden Diskussionen stark gestiegen. Beflügelt durch die Hoffnung auf ein kräftiges Wachstum bei KI-Servern hatte das Papier bis Anfang August 88 Prozent zugelegt. Nach einer gesenkten Umsatzprognose brach der Kurs jedoch ein und liegt seitdem rund 23 Prozent tiefer. Auf Jahressicht bleibt dennoch ein Plus von 44 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 37,36EUR auf Tradegate (29. August 2025, 10:12 Uhr) gehandelt.





Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!