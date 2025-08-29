    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAspermont AktievorwärtsNachrichten zu Aspermont
    Aktienkaufplan (SPP) — Angebotsbroschüre (Offer Booklet) wurde am Freitag, den 29. August 2025 veröffentlicht

    29. August 2025 / IRW-Press / Aspermont Limited (Aspermont oder das Unternehmen) hat einen Aktienkaufplan (SPP) erstellt, um den berechtigten Aktionären die Gelegenheit zu geben, neue vollständig einbezahlte Stammaktien (neue Aktien) zum Preis von 0,007 AUD pro Aktie zu zeichnen.

     

    Anträge (min./max.)

    2.000 AUD bis 30.000 AUD.

    Volumen

    Aufbringung von Mitteln in Höhe von 1,25 Mio. AUD (vor Kosten). Das Board kann Anträge nach eigenem Ermessen zurückweisen.

    Berechtigung (nach eingetragener Adresse)

    Australien und Neuseeland; für das Vereinigte Königreich, Singapur, Kanada und die Vereinigten Staaten gelten die in der Angebotsbroschüre beschriebenen Einschränkungen.

    Underwriter

    Für das Angebot werden keine Underwriter beauftragt.

    Lead Manager

    Veritas Securities Limited, ASFL: 297 043

     

    Die Angebotsbroschüre für den Aktienkaufplan wurde am Freitag, den 29. August 2025 an der ASX veröffentlicht und enthält alle für eine Zeichnung relevanten Bedingungen und Hinweise.

     

    Vorläufiger Zeitplan (AWST)

     

    Aspermont hat einen Anhang 3B eingereicht und wird außerdem eine Bereinigungsmitteilung (Cleansing Notice) gemäß ASIC Instrument 2019/547 bei Angebotseröffnung sowie einen Anhang 2A bei Angebotsschluss einreichen.

     

    Ereignis

    Termin

    Stichtag (19:00 Uhr AWST)

    Donnerstag, 28. August 2025

    ASX-Mitteilung & Anhang 3B

    Freitag, 29. August 2025

    Veröffentlichung der Angebotsbroschüre

    Freitag, 29. August 2025

