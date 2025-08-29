LAIQON AG: GROWTH 28-Strategie erhält volle Aktionärs-Unterstützung!
LAIQON AG verfolgt mit GROWTH 28 ehrgeizige Ziele: Bis 2028 sollen die Assets auf über 15 Mrd. EUR steigen. CEO Plate präsentierte die Strategie auf der Hauptversammlung mit hoher Zustimmung.
- LAIQON AG verfolgt mit der Strategie GROWTH 28 ein ambitioniertes Wachstum und plant, die Assets under Management bis 2028 auf über 15 Mrd. EUR zu steigern.
- CEO Achim Plate präsentierte die Wachstumsstrategie und die Guidance für 2026 auf der Hauptversammlung, die mit 54% Anwesenheit stattfand.
- Alle Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung wurden mit hohen Zustimmungsquoten (bis zu 99,06%) angenommen, einschließlich der Neuwahl von Andreas E. Meier in den Aufsichtsrat.
- Der Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2025 zeigt einen Umsatzanstieg um 13,8% auf rund 17,6 Mio. EUR und eine Verbesserung des EBITDA auf -0,82 Mio. EUR.
- LAIQON plant die Einführung eines KI-ETFs in Zusammenarbeit mit einem der TOP 5-ETF-Anbieter in Europa bis Dezember 2025.
- Die Gesellschaft setzt auf organisches Wachstum und den Ausbau des White Label-Geschäfts, um Effizienz und Profitabilität zu steigern und strebt für 2026 Dividendenfähigkeit an.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2025, bei LAIQON ist am 29.08.2025.
Der Kurs von LAIQON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,39 % im Minus.
