    Börsenstart Europa - 29.08. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (09:59:42) bei 23.942,61 PKT und fällt um -0,45 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,68 %, Merck +0,40 %, Fresenius Medical Care +0,26 %
    Flop-Werte: Infineon Technologies -2,25 %, BASF -1,21 %, Porsche AG -1,16 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 30.339,88 PKT und fällt um -0,08 %.
    Top-Werte: RENK Group +2,91 %, HENSOLDT +2,62 %, Aroundtown +1,15 %
    Flop-Werte: Delivery Hero -2,52 %, Evotec -2,49 %, TUI -1,90 %

    Der TecDAX steht bei 3.721,04 PKT und verliert bisher -0,61 %.
    Top-Werte: HENSOLDT +2,62 %, IONOS Group +0,65 %, Nagarro +0,64 %
    Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,52 %, Evotec -2,49 %, Infineon Technologies -2,25 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.366,98 PKT und fällt um -0,57 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,68 %, Ferrari +0,26 %, ENI +0,11 %
    Flop-Werte: Pernod Ricard -4,05 %, Infineon Technologies -2,25 %, Nokia -1,65 %

    Der ATX steht aktuell (09:59:34) bei 4.645,03 PKT und fällt um -0,62 %.
    Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,36 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,34 %, EVN +0,22 %
    Flop-Werte: Wienerberger -1,21 %, Raiffeisen Bank International -1,14 %, Andritz -0,93 %

    Der SMI steht bei 12.177,83 PKT und verliert bisher -0,40 %.
    Top-Werte: Holcim +0,34 %, Swisscom +0,20 %, Givaudan +0,19 %
    Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,50 %, Kuehne + Nagel International -0,80 %, Roche Holding -0,80 %

    Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 7.716,09 PKT und fällt um -0,67 %.
    Top-Werte: Thales +0,91 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +0,34 %, Dassault Systemes +0,09 %
    Flop-Werte: Pernod Ricard -4,05 %, Teleperformance -1,96 %, Stellantis -1,65 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.632,88 PKT und fällt um -0,44 %.
    Top-Werte: Tele2 (B) +0,57 %, Essity Registered (B) +0,17 %, Telia Company +0,14 %
    Flop-Werte: Nordea Bank Abp -1,09 %, Sandvik -1,09 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,01 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.010,00 PKT und gewinnt bisher +1,83 %.
    Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,43 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,98 %, Public Power +1,19 %
    Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -2,54 %, Viohalco -1,90 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,21 %



    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
