Tonies setzen Erholungsrally fort - MWB lobt Toniebox 2

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Tonies haben ihre Erholungsrally am Freitag fortgesetzt. Seit Ankündigung der Toniebox 2 und von Tonieplay am Mittwoch kletterten die Papiere der Audio-Plattform für Kinder um 23 Prozent auf 7,24 Euro. Das ist das höchste Niveau seit Januar.
Analyst Oliver Wojahn von MWB Research hob sein Kursziel inzwischen auf 11,70 Euro und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Tonies komme am 15. September in Europa mit seiner bisher größten Produktinnovation an den Markt, so der Experte. Die Vorabaufträge erschienen bereits sehr stark zu sein. Mit zahlreichen Neuerungen erweitere man die Zielgruppe von bisher 3 bis 7 Jährigen auf eine Altersspanne von 1 bis 9 Jahren. Er geht "konservativ geschätzt" davon aus, dass der Kundenertragswert (Customer Lifetime Value) um ein Drittel ansteigt.
Für die Anleger der ersten Stunde ist Tonies bisher ein Verlustgeschäft. Die Papiere kletterten nach ihrem Börsenstart im November 2021 zwar zunächst auf einen Rekord von 14,20 Euro, brachen aber anschließend bis auf 3,48 Euro im Juli 2022 ein. Seither sind sie - bei zwischenzeitlichen Rückschlägen - auf dem Erholungspfad./ag/stk
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,78 % und einem Kurs von 7,34 auf Tradegate (29. August 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +26,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,20 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 871,64 Mio..
Wunderbarer Anstieg in den letzten beiden Tagen! Habe ich zum Glück noch für 5,80 nachgekauft am Mittwoch :-)
Wenn ich sehe, was wir an Tonies haben und bedenke, dass die meisten geschenkt wurden, bin ich nach wie vor sehr zuversichtlich.
Es geht hier um Marktanteilsgewinne. Dass die Tonieboxen überall in die Kinderzimmer kommen. Und wenn dieses Wachstum sogar profitabel ist, ist dies herausragend gut.