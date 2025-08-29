Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach - Preisdaten im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gesunken. Die Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag zu 1,1665 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1676 (Mittwoch: 1,1593) Dollar festgesetzt.

Preisdaten aus der Eurozone lieferten zum Wochenschluss kaum Impulse. In Frankreich und in Spanien waren die Inflationsraten für August jeweils geringer als erwartet ausgefallen. Während sich die Teuerung in Frankreich überraschend abschwächte und mit 0,8 Prozent vergleichsweise niedrig ist, verharrte die Inflation in Spanien auf 2,7 Prozent. Analysten hatten in Spanien einen Anstieg der Teuerung erwartet.