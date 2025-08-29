Arbeitslosenzahl übersteigt Drei-Millionen-Grenze
Für Sie zusammengefasst
- Arbeitslosenzahl in Deutschland steigt auf 3,025 Mio.
- Anstieg um 46.000 im August im Vergleich zum Juli.
- Arbeitslosenquote nun bei 6,4 Prozent, +0,1 Punkte.
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vormonat um 46.000 auf 3,025 Millionen Menschen gestiegen. Das seien 153.000 mehr als im August 2024, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent./igl/DP/mis
